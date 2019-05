“The Virgin and Child with Saint Anne" (Đức mẹ đồng trinh, đứa trẻ và Thánh Anne) là bức họa cuối cùng Leonardo Da Vinci chưa kịp hoàn thành khi ông đột ngột qua đời năm 1519.

Quá trình phục chế bức họa này kéo dài 18 tháng, do hai chuyên gia nghệ thuật hàng đầu thực hiện. Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng bức tranh đã bị vệ sinh quá tay do màu sắc trở nên tươi sáng. Một số người băn khoăn liệu hai chuyên gia có làm mất lớp men nguyên bản do Leonardo chèn lên có dụng ý.

Hiện du khách có thể chiêm ngưỡng tác phẩm này trong phòng tranh Italy của bảo tàng Louvre tại thủ đô Paris, Pháp.