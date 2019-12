Hút thuốc trên máy bay, sàm sỡ người khác, tự ý mở cửa thoát hiểm... là một số hành động bị lên án của hành khách Việt năm nay.

Máy bay là phương tiện di chuyển dần phổ biến với người Việt. Tuy nhiên, với lối hành xử khiếm nhã, một số hành khách đã gây ra các sự cố không đáng có.

Gây gổ với nhân viên an ninh

Đầu tháng 6, Lê Văn Hùng làm thủ tục lên chuyến bay VJ247 tại Cảng hàng không Thọ Xuân, Thanh Hóa. Tại cửa soi chiếu hành lý ký gửi, Hùng gây mất trật tự khi cãi vã với nhân viên an ninh hàng không. Một nhân viên an ninh khác can thiệp nhưng Hùng phản kháng. Hành khách này lập tức bị khống chế và đưa vào phòng làm việc của an ninh hàng không, nhưng anh ta bất hợp tác và có hành vi chống đối.

Cục Hàng không Việt Nam sau đó ra quyết định cấm vận chuyển bằng đường hàng không với hành khách trên trong 12 tháng. Người này phải chịu kiểm tra trực quan bắt buộc (rà soát kỹ hơn với người và hành lý) khi đi máy bay trong 12 tháng tiếp theo. Quy định áp dụng với các hãng hàng không trong nước và nước ngoài khai thác tại Việt Nam trên các chuyến bay nội địa, quốc tế xuất phát từ Việt Nam.

Hút thuốc trên máy bay

Một người đàn ông 36 tuổi, quê Hải Phòng, đã hút thuốc lá trong toilet trên chuyến bay VJ154 TP HCM - Hà Nội. Hành khách này bị phạt 4 triệu đồng nhưng không chấp hành, dù được nhắc nhở nhiều lần về thời hạn nộp tiền. Ngày 24/6, Cục Hàng không áp dụng lệnh cấm bay 9 tháng với hành khách này.

Sự cố tương tự xảy ra trên một chuyến bay QH1402 Buôn Ma Thuột - Hà Nội. Hành khách vi phạm bị cấm bay 9 tháng, từ 20/6 đến 19/3/2020. Những chuyến bay nội địa cũng như quốc tế đến hoặc đi từ Việt Nam đều cấm hút thuốc, kể cả thuốc lá điện tử. Mức phạt tiền đối với người vi phạm là 3-5 triệu đồng.

Tự ý mở cửa thoát hiểm

Ngày 26/7, chuyến bay QH1414 chặng Nha Trang - Hà Nội khởi hành trễ ba tiếng do một hành khách tự ý mở cửa thoát hiểm. Do các nhân viên kỹ thuật phải xử lý, sự cố này ảnh hưởng đến một số chuyến bay khác của hãng.

Theo quy định, hành khách sẽ bị phạt tiền 10-20 triệu đồng nếu mở cửa thoát hiểm trên máy bay khi không được phép. Ảnh: Phạm Huyền.

Sàm sỡ người khác trên máy bay

Sự việc xảy ra trên khoang thương gia của chuyến bay mang số hiệu VN253, chặng Hà Nội - TP HCM vào chiều 26/7. Vũ Anh Cường, hành khách trú tại TP HCM, bị từ chối phục vụ vì say rượu. Người này còn bị tố cáo có hành vi sàm sỡ một nữ hành khách khác trên chuyến bay và xúc phạm nhân viên hàng không.

Ông Cường bị phạt 10 triệu đồng, mức phạt cao nhất đối với hành khách "có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhân viên hàng không, hành khách trên tàu bay mà chưa đến truy cứu trách nhiệm hình sự".

Lăng mạ nhân viên hàng không

Lê Thị Hiền (Hà Nội) gây rối khi làm thủ tục lên chuyến bay VN248 TP HCM - Hà Nội chiều 11/8. Gia đình bà Hiền (ba người) gửi 4 kiện hành lý nặng tổng cộng 57 kg đủ tiêu chuẩn miễn cước.

Sau đó, hành khách này muốn gửi thêm một valy 8 kg song nhân viên hàng không từ chối và đề nghị xách tay. Bà Hiền không hợp tác và gây mất trật tự dù lực lượng an ninh hàng không can thiệp.

Khi bị mời về làm việc tại văn phòng Cảng vụ, bà Hiền tiếp tục to tiếng và gây thương tích cho một nhân viên an ninh. Ảnh trích từ video.

Ngày 24/8, Cục Hàng không đã ra quyết định cấm bay đối với bà Hiền một năm. Hành khách này còn bị kiểm tra trực quan trước khi lên máy bay trong 12 tháng tiếp theo, đến 8/2021.

Một trường hợp lăng mạ nhân viên hàng không khác cũng xảy ra vào tháng 9, tại sân bay Nội Bài. Một nữ hành khách 48 tuổi bay chuyến BL813 Hà Nội - TP HCM mang 18 kg hành lý xách tay, trong khi mức quy định là 7 kg. Khi nhân viên sân bay hướng dẫn thủ tục với hành lý quá cước, người này không hợp tác và to tiếng lăng mạ. Bị mời về phòng an ninh sân bay làm việc, hành khách này đã xin rút kinh nghiệm và hoàn tất thủ tục lên máy bay.

Tát nhân viên hàng không

Sự cố xảy ra tại quầy làm thủ tục chuyến bay VJ1270 TP HCM - Hải Phòng ngày 8/10. Hành khách Nguyễn Minh Hoàng đến muộn và xin ưu tiên làm thủ tục tại quầy dành cho khách thương gia. Tuy nhiên, người này bị từ chối và yêu cầu xếp hàng chờ như hành khách thông thường, hướng dẫn chuyển chuyến bay vì trễ chuyến. Anh Hoàng không đồng ý và tát một nam nhân viên tại quầy. Cảng vụ Hàng không miền Nam phạt hành khách này 8,5 triệu đồng vì hành hung nhân viên hàng không.

Bảo Ngọc tổng hợp