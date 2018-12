Mẹ Sài Gòn đưa cả nhà du lịch Hàn Quốc 5 ngày hết 50 triệu / Mẹ Hà Nội đưa con 3 tuổi đi du lịch Singapore vẫn nhàn tênh

Dưới đây là trải nghiệm của chị Phương, 33 tuổi làm kinh doanh, sống ở Hà Nội, trong chuyến đi Quy Nhơn 5 ngày 4 đêm. Chị đi cùng chồng và hai con nhỏ.

Lịch trình chi tiết:

Ngày 1 và ngày 5:

Trong hai ngày đầu và cuối của hành trình, chúng tôi dành thời gian bay, nhận trả phòng khách sạn và cho con cái nghỉ ngơi để lấy sức.

Ngày 2: Kỳ Co - Eo Gió - Trung Lương

Gia đình tôi mua tour này với giá 550.000 đồng cho một người lớn, phí của trẻ em bằng 50% người lớn. Chi phí tour bao gồm xe 4 chỗ, đưa đón tại khách sạn, cano ra đảo, lặn ngắm san hô, ăn trưa, vé vào khu du lịch. Vì có trẻ con mà cung đường này lại đi nhiều điểm nên tôi chọn mua tour cho nhanh gọn và nhàn.

Bãi biển ở Kỳ Co nước trong xanh, các con của chị Phương rất thích khi xuống tắm. Ảnh: NVCC.

Với tour này, bạn có thể dặn lái xe cho ghé đồi cát Phương Mai - Tịnh xá Ngọc Hòa. Đây là các điểm bạn nên đi, vì đường đẹp, nước biển trong xanh không có sóng. Tôi thấy cảnh ở đây thậm chí còn đẹp hơn Pattaya của Thái.

Lúc 8h, xe đón cả nhà ở khách sạn, đi tầm 30 phút là đến Nhơn Lý sau đó lên cano để ra bãi Kỳ Co. Thời gian đi hết tầm 8 phút và hướng dẫn viên rất nhiệt tình. Tại đây, bạn tắm biển đến tầm 10h30 thì lên cano đi ngắm san hô, xong về bờ ăn trưa tại nhà hàng đã đặt trước. Mâm cơm có tầm 8-9 món.

Ăn xong, mọi người nghỉ ngơi đến 13h chiều thì lên xe ra Eo Gió tham quan, chụp ảnh "sống ảo" đăng Facebook khoe bạn bè, người thân. Vé vào cửa khu này là 25.000 đồng (giá tham khảo cho ai đi tự túc). Tiếp đến, chúng tôi tới khu dã ngoại Trung Lương - đồi cát Phương Mai, tịnh xá Ngọc Hòa trên đường về thành phố. Về đến khách sạn là tầm 16-17h, mọi người tranh thủ tắm gội để tối đi khám phá thiên đường ăn uống Quy Nhơn.

Ngày 3: Hòn Khô, lặn ngắm san hô - khu du lịch Ghềnh Ráng - mộ Hàn Mặc Tử

Do có con nhỏ nên chúng tôi thống nhất mua tour trong mọi chuyến đi ở Quy Nhơn. Tôi mua tour hết 2 triệu cho cả nhà, sáng sớm xe đón tại khách sạn. Cung đường đi Hòn Khô cũng tương tự Kỳ Co. Ra Hòn Khô, bạn thuê cano, tàu sang bãi tắm, đi tầm 4-5 phút. Khu này có cây cầu gỗ dài, phù hợp cho những ai thích chụp ảnh. Theo ý kiến cá nhân, Hòn Khô và Kỳ Co là hai nơi rất đẹp, bạn nhất định nên đi. Nước ở đây trong, sóng êm.

Vì có trẻ nhỏ đi cùng nên chị Phương di chuyển chủ yếu bằng taxi và mua tour. Ảnh: NVCC.

Tới đây, tôi cho các con tắm và nô đùa với nước thỏa thích. Sau đó, cả nhà gọi cano ra đón để đi lặn san hô. Nhà tôi đi Hòn Khô mất cả buổi sáng. Trưa về thành phố cho trẻ con ăn cơm, nghỉ ngơi rồi chiều đi Khu du lịch Ghềnh Ráng, mộ Hàn Mặc Tử, bãi Trứng (bãi tắm Hoàng hậu).

Nếu bạn muốn cho con ngắm đường cát lộ ra giữa biển ở đây giống đảo Điệp Sơn - Nha Trang thì nên đi buổi chiều.

Ngày 4: Tham quan thành phố

Nhà có trẻ nhỏ nên tôi sợ đi nhiều mệt. Vì vậy, sau 2 ngày khám phá, ngày thứ 3 nhà tôi chỉ loanh quanh ở thành phố, chiều ra bãi tắm ngay khách sạn chơi.

Với những nhà con lớn, bạn có thể thuê xe đi Tuy Hòa (Phú Yên). Đây cũng là một điểm không thể bỏ qua vì Tuy Hòa cũng rất đẹp, ăn uống rẻ. Bạn có thể hợp đồng với lái xe với giá 1,1 triệu đồng. Các điểm đến khác cũng thú vị như Khu du lịch Hầm Hô, nhà thờ Lòng Sông, bãi Xép (có hoa vàng cỏ xanh)...

Đồ ăn ở Quy Nhơn ngon, rẻ. Ảnh: NVCC.

Nếu có thời gian nhiều, các gia đình nên đi thêm Cù Lao Xanh. Bên tour báo rằng đi về trong ngày thường có sóng to buổi chiều, nên phải đi hai ngày một đêm. Gia đình tôi không có thời gian nên đành bỏ lỡ. Vé tàu tới đây có giá 25.000 đồng một chặng và 3.000 đồng một chặng đò ngang.

Cần chuẩn bị những gì để đi Quy Nhơn thuận lợi

Tổng chi phí trong chuyến đi của nhà chị Phương: 22 triệu đồng

Vé máy bay 6,4 triệu đồng Di chuyển ra sân bay 1 triệu đồng Mua tour 2 ngày 3,8 triệu đồng Ăn uống 4,3 triệu đồng Mua quà 2 triệu đồng Khách sạn 4,5 triệu đồng

Minh Phương