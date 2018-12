Cù kỳ Có mai màu nâu, mắt màu xanh lá và hai càng lớn so với kích thước cơ thể, cù kỳ phân bố nhiều tại các vùng biển ấm, nhưng đặc biệt có giá trị là ở vùng bờ biển Quảng Ninh. Không ngon bằng cua biển, giá rẻ hơn nhưng lại ngọt thịt hơn ghẹ nên hầu hết du khách đến Quan Lạn đều gọi cù kỳ trong bữa ăn của mình. Thịt cù kỳ tập trung ở hai càng to của nó. Người bán đập dập vỏ cứng bên ngoài, tách thịt để nấu bún, xào miến, làm ruốc hay để nguyên con sốt me, hấp, nướng tạo nên các món ăn vừa bổ dưỡng, vừa thơm ngon, đậm đà vị biển. Ảnh: Hoàng Nhi