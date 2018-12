36h khám phá thành phố biển Nha Trang / 36h sống trong không khí World Cup của cô gái Việt

Richard Glover từ Anh đã đưa gia đình đến Pháp du lịch sau khi cô con gái 17 tuổi hoàn thành đợt thi cuối kỳ. Dưới đây là kinh nghiệm của anh sau khi tận hưởng trọn vẹn thành phố này trong 24 giờ.

Gia đình du khách Anh bắt tàu của hãng Eurostar đến ga Gare du Nord. Sau đó, họ gọi uber để di chuyển, vì nếu gọi taxi thông thường sẽ mất cả tiếng đồng hồ đứng đợi, theo Newslocker.

Paris thu hút nhiều du khách bởi vẻ đẹp lãng mạn, cổ kính. Ảnh: Pinterest.

Điểm đến số một trong danh sách là Place Vendome, nơi được xem là một trong những không gian công cộng đẹp nhất thế giới. Năm 1835, tiểu thuyết gia Frances Trollope đã hỏi: "Liệu người Hy Lạp có được sự kết hợp giữa đá và vữa nào duyên dáng mà hùng vĩ hơn tác phẩm này hay không?".

Gia đình anh chọn đây là điểm đến đầu tiên, một phần vì nó chỉ cách khách sạn Mandarin Oriental, nơi gia đình lưu trú không xa. Khách sạn này cũng nổi tiếng thân thiện với thú cưng, là nơi mọi người có thể dẫn theo mọi con vật, kể cả một con voi. Họ coi khách sạn này như điểm đến số 2 trong hành trình.

Flottes - quán ăn hai cha con Glover đã ăn tối tại Paris. Ảnh: Alamy Photo stock.

Sau khi nghỉ ngơi, gia đình Glover đi thăm bảo tàng Louvre, cũng cách khách sạn một quãng ngắn. Mọi người đến từ sớm để có thể xếp hàng nhanh chóng và vào xem tận mắt bức Mona Lisa nổi tiếng. Tuy nhiên, quá nhiều du khách chen chúc tới đây để xem kiệt tác này, nên nhà Glover chỉ có thể đứng chụp ảnh selfie từ xa.

Hầu hết du khách chỉ tập trung sự chú ý vào bức Mona Lisa mà bỏ qua các tác phẩm khác của Botticelli và chính Da Vinci. Nhờ thế, gia đình anh lại có dịp được thảnh thơi thưởng thức các tác phẩm nổi tiếng khác như Madonna And Child của Cimabue, hay Virgin Of The Rocks của Leonardo Da Vinci.

Để tiết kiệm thời gian, Glover bỏ qua Versailles để đi đến bảo tàng Musee d’Orsay, nơi có bộ sưu tập nghệ thuật trường phái Ấn tượng và Hậu Ấn tượng. Du khách có thể tận hưởng không gian rộng lớn của bộ sưu tập với điểm nhấn là bức Olympia của Manet.

Sau một hành trình khám phá nghệ thuật, mọi người tìm đến một quán cà phê để thưởng thức món chocolate nóng và espresso. Địa điểm này xứng đáng là nơi phải ghé thứ 5 trong hành trình tại đây.

Ngồi nhâm nhi cà phê và ngắm cảnh đẹp Paris cũng là một cái "thú" mà nhiều du khách yêu thích. Ảnh: Pinterest.

Điểm đến tiếp theo là Notre Dame. Gần nghìn năm lịch sử của nhà thờ mang phong cách Gothic này dường như là một sự đảm bảo cho sức hút của nó. Từ đây du khách cũng dễ dàng đến thăm Sainte-Chapelle, nhà nguyện hoàng gia đẹp nhất ở Pháp với 15 ô cửa sổ kính màu rực rỡ. Nhưng Glover cũng đưa ra một lời khuyên: hãy đến sớm. Vì giống như tất cả địa điểm mang tính biểu tượng khác, có cả một hàng người đang chờ đợi.

Bằng tuyến tàu điện metro, cả gia đình tiếp tục đến Khải Hoàn Môn, nơi lưu giữ sự hùng tráng của Paris. Và như mọi du khách đến Paris, gia đình Glover không thể nào bỏ qua được kỳ quan nổi tiếng nhất của Pháp, tháp Eiffel. Đến đây khi hoàng hôn đang tới, khung cảnh trở nên huyền ảo như được chiếu trong hàng trăm bộ phim. Dù thực chất chỉ là một bộ khung sắt khổng lồ, bằng cách nào đó ngọn tháp Eiffel lại đem đến một sự lãng mạn rất hợp với Paris. Tuy nhiên, đi thang máy lên đây có thể khiến một số du khách chóng mặt nhẹ.

Khi tới Paris thì không thể không nhắc tới ẩm thực. Nhà Glover tìm thấy quán rượu Flottes truyền thống đến hoàn hảo. Món ăn được anh yêu thích là súp hành tây gan ngỗng.

Sau một đêm nghỉ ngơi, gia đình anh đã tới địa điểm cuối cùng trong hành trình khám phá văn hóa Paris - Bảo tàng Jacquemart-André. Không có hàng dài những du khách chờ đợi, đây đơn giản là một bảo tàng tư nhân với những tác phẩm nghệ thuật của Botticelli, Botticini và Perugino, hay St George And The Dragon của Uccello. Đó là cái kết đẹp cho hành trình khám phá cả Paris trong 24 giờ của gia đình.

Trường Đặng