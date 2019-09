Thông tin chi tiết về tuần lễ ẩm thực Metropole Culinary Stars lần thứ 2:

Ngày 6/10: "Brunch", tiệc sáng muộn ngày Chủ nhật tại nhà hàng angelina "angelina Sunday Brunch with the Stars" với những món ăn sáng tạo được chế biến tinh tế ngay tại chỗ, đồ uống không giới hạn cùng nhạc DJ sôi động.

Ngày 7/10: Bữa tiệc gia vị 6 món "An Exotic World of Spice Dinner", trong đó mỗi món ăn sẽ được chế biến với một loại gia vị đặc biệt và được kết hợp với một loại rượu vang hương vị riêng.

Ngày 8/10: Tiệc tối 7 món "A Dinner to Remember from the Farm & the Sea" với các món ăn được chế biến từ hải sản và những nguyên liệu tươi ngon nhất từ trang trại.

Ngày 9/10: Dạ tiệc tối đặc biệt "A Most Exclusive Wine Dinner", với 6 món ăn và nhiều loại rượu vang và sâm panh thượng hạng từ 5 nhà sản xuất rượu hàng đầu thế giới.

Ngày 10/10: Bữa tối nguyên thủ "The Trump-Kim Summit Four-Hands Dinner", một trải nghiệm ẩm thực đặc biệt cùng 2 đầu bếp của khách sạn Metropole, những người đã chuẩn bị thực đơn Thượng đỉnh Mỹ - Triều cho Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim diễn ra tại khách sạn vào tháng 2 năm 2019.

Cũng đồng thời diễn ra trong tối 10/10 là Tiệc phô mai và rượu "An Extravagant Cheese & Wine Evening with Artisanal Bread", cực kì hấp dẫn với hơn 30 lựa chọn phô mai Les Frères Marchand dùng kèm món bánh mì được làm thủ công.

Ngày 11/10: Màn tranh tài giữa 14 siêu đầu bếp "The Metropole Culinary Showdown Dinner" trong vòng 60 phút. Thực khách sẽ thưởng thức bữa tối với 4 món ăn đặc biệt.

Ngày 12/10: Tiệc tối cùng các sao đầu bếp "The All Star Dinner" với 9 món ăn độc đáo, được chuẩn bị bởi 10 đầu bếp hàng đầu thế giới.

Ngày 13/10: "Magnifique Sunday Brunch", với 9 quầy bếp chế biến trực tiếp, đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để giao lưu cùng các đầu bếp hàng đầu thế giới.