Bắt đầu từ đam mê đưa khách du lịch Việt Nam đến những vùng đất xa xôi nhưng tuyệt đẹp, Vietglobal Travel – VGC Group đã xây dựng nhiều chương trình tour mới lạ như Israel, Ai Cập, Mexico, Cuba, Panama. Mới nhất, tour Brazil – Argentina – Peru – sông băng Perito Moreno đã được thực hiện dưới sự hướng dẫn của Hoàng Phụng Hiếu, Phó giám đốc công ty. Dưới đây là chia sẻ của anh.

Chuyến đi được lên kế hoạch và triển khai mất 6 tháng với nhiều khó khăn. Cuối cùng ngày 12/3, 9 thành viên trong đoàn đã sẵn sàng lên đường.

Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là Rio De Janeiro, Brazil. Đoàn thực sự thích thú khi khám phá thành phố này, nơi sở hữu Copacabana, một trong 10 bãi biển đẹp nhất thế giới. Tại đây, hàng năm cứ đến dịp năm mới là hàng triệu người tập trung đếm ngược ngắm pháo hoa. Biển có cát trắng mịn, nhưng sóng rất to, nên khách du lịch và người dân địa phương chỉ có thể vui chơi các hoạt động trên biển như bóng chuyền, đi dạo, lướt ván, chứ ít người có thể bơi được.

Rio De Janeiro còn sở hữu nguyên cả một khu rừng Tijuca trong thành phố. Theo hướng dẫn viên địa phương Robero Carlos, rừng cũng từng là những trang trại trồng mía thời thuộc địa Bồ Đào Nha nhưng sau đó đã chuyển sang trồng cây để bảo vệ nguồn nước và môi trường ở Rio.

Nằm sâu trong rừng, đỉnh núi Corcovado là nơi đặt bức tượng Chúa Jesu Cứu Thế, một trong 7 kỳ quan mới của thế giới. Ngoài rừng, biển, núi, Rio còn gây ấn tượng với những con người cuồng nhiệt, yêu bóng đá khi đoàn được tham quan sân vận động Maracana, nơi tổ chức 2 lần World Cup.

Chúng tôi cũng cảm nhận được sự sôi động của người Brazil khi thăm Salvador nơi hàng năm tổ chức lễ hội Carnival nổi tiếng nhất thế giới… Thêm vào đó là trải nghiệm món đậu đen nấu thịt, đặc sản của Brazil.

Cầu vồng trên thác Iguazu.

Điểm dừng chân thứ hai là thác Iguazu nằm ở biên giới Argentina và Brazil. Đoàn dành hai ngày tham quan thác, một ngày ở Brazil và một ngày ở Argentina. Cảnh đẹp của thác khiến chúng tôi choáng ngợp. Phu nhân của tổng thống Franklin D. Roosevelt, Mỹ khi đến đây, cũng từng phải thốt lên: "Thật tội nghiệp cho thác Niagara" ở biên giới Mỹ và Canada.

Đoàn được đến nơi gọi là Họng Quỷ thuộc ngọn thác chảy mạnh nhất, lớn nhất và ngắm ngọn thác San Martin đẹp như tranh vẽ. Đặc biệt đoàn được trải nghiệm đi xuồng cao su vào trong lòng một thác, cảm giác chưa bao giờ tuyệt vời như vậy. Buổi tối, các thành viên dùng bữa tại một nhà hàng, vừa ăn buffet vừa xem show biểu diễn 8 điệu nhảy nghệ thuật của 8 quốc gia đặc trưng Nam Mỹ để tìm hiểu văn hóa của họ.

Hành trình tiếp tục đến với Peru, đất nước đậm nét văn hóa Nam Mỹ. Đoàn bay đến Cusco, thủ đô của đế chế Inca cổ. Các thành viên được thử món chuột lang, thịt lạc đà không bướu, đặc sản trứ danh khi đến Peru.

Sáng hôm sau đoàn dậy sớm, đáp tàu hỏa lên Machu Picchu. Trên tàu vang tiếng nhạc El condor Pasa nổi tiếng của dân tộc Peru, chúng tôi ngắm nhìn một bên là dòng sông Urubamba thiêng của người Inca, một bên là những ruộng ngô và đỉnh núi tuyết hùng vĩ.

Kết thúc chặng tàu, đoàn phải bắt một chặng xe chuyên dụng để lên Machu Picchu. Khi đến đích cuối cùng, đoàn thực sự choáng ngập trước vẻ đẹp bí ẩn của thành phố cổ, nơi mà ai mê du lịch cũng ước một lần được đặt chân đến. Chúng tôi tìm hiểu từng căn phòng, từng đền thờ cổ để hiểu hơn về một đế chế từng vang bóng một thời – Inca. Kết thúc đoàn được đóng dấu đã đến Machu Picchu.

Machu Picchu, Peru.

Đất nước cuối cùng đoàn đến là Argentina, với điểm dừng chân Buenos Aires, thủ đô của Argentina. Nhưng cái thu hút tôi nhất không phải Phủ Tổng thống, Nhà Quốc hội hay Quảng Trường tháng 5, mà chính là nghĩa trang thành phố. Bởi nơi này rất hoành tráng, các ngôi mộ được thiết kế như những công trình kiến trúc tài tình với vô số hình tượng đặc biệt. Hướng dẫn viên cho biết nghĩa trang này chỉ có lãnh đạo, doanh nhân và những nhân vật kiệt xuất ở Argentina mới có mặt. Trong đó nổi tiếng nhất là ngôi mộ của bà Evita.

Đối với dân Argentina, bà là một Thánh nữ. Evita xuất thân từ gia đình nghèo, rồi tự lập và trưởng thành. Vị trí cao nhất bà đảm nhiệm là phu nhân của Tổng Thống Argentina Peron. Bà được yêu mến vì đã giúp dân nghèo Argentina xây trường học, bệnh xá, đòi quyền cho phụ nữ…

Đến nghĩa trang tham quan nơi yên nghỉ của bà, nghe bài hát Don’t cry for me Argentina do ca sĩ Madona biểu diễn, trong tôi lại bồi hồi xúc động.

Ngày hôm sau đoàn ra ngoại ô, tìm hiểu về cuộc sống của nông dân Argentina tại một trang trại. Họ rất biết làm du lịch. Trang trại được vận hành bởi một ông chủ tư nhân, có khoảng 10 lao động, những người này đóng vai trò từ thợ làm bánh nhân thịt, thợ pha trà Mate, rồi những đầu bếp nướng thịt, ca sĩ hát và nhảy Tango… Thú vị nhất là những cao bồi thiện xạ giúp khách du lịch cưỡi ngựa, đua ngựa, lấy nhẫn tặng khách… Tôi có cơ hội được thả hồn vào phong cảnh đồng quê, gió mát và thưởng thức những đặc sản đồng quê.

Kết thúc hành trình là điểm đoàn mong đến nhất – sông băng Perito Moreno tại Patagonia, Argentina. Là một trong những đoàn du lịch Việt Nam đầu tiên đến với sông băng, chúng tôi mang theo lá cờ tổ quốc. Patagonia là một bang ở Nam Argentina. Mật độ dân cư ở đây rất thưa thớt, chỉ khoảng 2 người mỗi km, nhưng đổi lại bang này lại sở hữu phong cảnh hữu tình với những ngọn núi tuyết ngút ngàn, thảo nguyên bát ngát, hồ nước xanh ngắt và rất nhiều sông Băng. Con sông đẹp nhất là Perito Moreno.

Sông băng Perito Moreno.

Khi đoàn được thấy cảnh sông băng, mọi người đều thốt lên "quá tuyệt vời". Con sông màu sắc thay đổi theo thời gian, lúc màu trắng, lúc xanh ngọc lục bảo. Thi thoảng chúng tôi lại nghe tiếng băng tan như tiếng sấm. Chúng tôi tranh thủ từng phút đi dọc cầu thang trong rừng quốc gia giữa phong cảnh lá cây đang chuyển sang mùa thu (vì tháng 3 của Nam Mỹ là mùa thu).

Đoàn còn được lên chiếc tàu thủy tiến sát đến sông băng. Đứng trước mui tàu tôi cảm giác như một thuyền trưởng đang khám phá vùng đất mới, rất thú vị.

17 ngày khám phá Nam Mỹ với ba đất nước Brazil – Peru – Argentina là hành trình đáng nhớ nhất tôi và Vietglobal Travel – VGC Group từng thực hiện. Bởi đây là hành trình bay dài nhất với gần 15 chặng cả quốc tế và nội địa. Hành trình đi nhiều di sản thế giới nhất trong một tour, đó là Tượng Chúa Cứu Thế ở Rio, thác Iguazu, Machu Picchu, sông băng Perito Moreno…

Hoàng Phụng Hiếu - PGĐ Vietglobal Travel – VGC Group