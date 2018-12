Mèo may mắn Maneki Neko Chú mèo may mắn Maneki Neko có thể bắt gặp ở bất cứ nơi nào, từ những cửa hàng tạp hóa nhỏ đến các siêu thị lớn, từ nhà hàng ăn đến công sở. Chúng được tin rằng sẽ mang đến may mắn, thịnh vượng cho gia chủ và cũng được coi như một vật phẩm trang trí đẹp mắt trong ngôi nhà. Có 3 loại mèo may mắn, bạn có thể phân biệt chúng khá dễ dàng thông qua hình dáng bên ngoài: mèo giơ chân trái lên chào mang lại khách hàng, giơ chân phải lên mang lại may mắn tiền tài, giơ cả hai chân sẽ bảo vệ gia đình hay việc kinh doanh. Tùy vào kích thước, màu sắc và ý nghĩa mà mỗi chú mèo may mắn có giá khác nhau, khoảng 900 – 10.000 JPY (180.000 - 2 triệu đồng). Ảnh: momiji