Nhiều khách nước ngoài băn khoăn đâu mới là cách đọc chính xác tên hòn đảo giữa biển Caribbean này. Thực ra, chữ "ç" với dấu móc dưới (c-cédille) đứng trước các nguyên âm sẽ được đọc mềm như "s". Do đó, Curaçao có phiên âm là ku-rah-sou theo tiếng Anh, còn người địa phương sẽ "nuốt" âm tiết thứ 2 thành ​kor-sou. Ảnh: Off the path.