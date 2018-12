Quá khứ đen tối

Senegal từng là trung tâm của những thương lái mua bán nô lệ, ngày nay du khách có thể tìm hiểu lịch sử của giai đoạn đen tối này trên Nhà Nô lệ (House of Slaves) trên đảo Goree, ngay sát bờ biển thủ đô Dakar.



"Đó là một nơi từng xảy ra những điều không tưởng. Bảo tàng Cánh cửa một đi không trở lại (Door of No Return) đặc biệt khó khăn để tham quan hết, hướng thẳng ra biển, nơi hàng vạn nô lệ được đưa lên những con tàu rời châu Phi không có ngày về", Gavin hồi tưởng.

Dù lịch sử không êm đềm, ngày nay Senegal là một trong những quốc gia an toàn nhất châu Phi, dù hai nước láng giềng Mali và Mauritania luôn là điểm đến mà bộ ngoại giao nhiều nước khuyến cáo công dân cẩn trọng khi du lịch. Ảnh: Visitezle Senegal.