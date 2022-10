Một trong những công trình biểu tượng tại Việt Nam được nhiều hãng thông tấn hàng đầu thế giới nhắc đến như một biểu tượng của vẻ đẹp "độc bản", một tác phẩm kiến trúc, điểm đến nhất định phải ghé qua một lần trong đời là cầu Vàng, Đà Nẵng. Ngay từ khi ra mắt vào tháng 6/2018, công trình do Sun Group xây dựng tại khu du lịch Sun World Ba Na Hills đã thu hút sự chú ý của nhiều du khách quốc tế.

Nằm ở độ cao 1.414m so với mực nước biển, với chiều dài gần 150m, cầu Vàng rộng 12,8m gồm 8 nhịp, có thiết kế vô cùng độc đáo. Công trình này được The New York Times mô tả "từ trên các vách đá, xuất hiện một đôi bàn tay khổng lồ nâng đỡ một sợi chỉ vàng, như thể chính ngọn núi đã mọc ra đôi bàn tay vậy".

"Đôi bàn tay" của Cầu Vàng đã góp phần đưa danh tiếng du lịch Đà Nẵng vươn xa trên bản đồ du lịch thế giới, trở thành hình ảnh biểu tượng để quảng bá du lịch Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung tới du khách.