Du lịch TP HCM bàn giải pháp kích cầu trở lại

Các doanh nghiệp du lịch tập trung kích cầu du lịch nội địa trong dịp lễ 30/4, đồng thời đẩy mạnh truyền thông đến thị trường khách quốc tế.

Ông Lại Minh Duy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP HCM (HHDL TP HCM) đề nghị các hiệp hội du lịch địa phương cùng thực hiện chương trình kích cầu du lịch nội địa năm 2021 trên cả nước. HHDL TP HCM phụ trách khu vực từ tỉnh Bình Định vào đến phía Nam, hiện đã gửi văn bản đến hiệp hội các địa phương và nhận được một số phản hồi tích cực. Trong tháng 3, các chương trình kích cầu với sự thống nhất về sản phẩm chủ lực, nổi bật của từng địa phương có thể được công bố.

Khách du lịch tham quan Bà Nà Hills tháng 9/2020. Ảnh: Ngân Dương

Về tiêu chí của chương trình kích cầu, ông Nguyễn Việt Anh, Trưởng phòng Lữ hành thuộc Sở Du lịch TP HCM nhấn mạnh cần có sản phẩm mới, đặc trưng, chất lượng, không đặt nặng vấn đề giảm giá. Kế hoạch kích cầu có hai giai đoạn và du lịch nội địa là trọng tâm. Giai đoạn 1 là kích cầu du lịch nội địa hè, tập trung vào dịp lễ 30/4. Giai đoạn 2 vào khoảng tháng 9 đến cuối năm, tuỳ theo tình hình mở cửa của số thị trường quốc tế để kích cầu.

Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng giám đốc Công ty Du lịch Vietravel cho rằng bên cạnh kích cầu du lịch nội địa, cần đẩy mạnh truyền thông giới thiệu Việt Nam là điểm đến an toàn. Theo bà, hiện nay ngành du lịch một số quốc gia trong khu vực đã gửi thông điệp đến các đối tác tiềm năng ở Việt Nam, về sự an toàn của điểm đến như: SG Clean (Singapore Sạch), "Clean and Safe" của Malaysia, Amazing Thailand Safe and Health (SHA) của Thái Lan...

"Phần du lịch nội địa Việt Nam đã làm tốt. Với thị trường quốc tế, Việt Nam nên đẩy nhanh và làm cụ thể hơn thông điệp truyền thông là điểm đến an toàn. Từ đó, khi thị trường mở cửa, khách hàng sẽ thấy an tâm khi đi du lịch", bà nói.

Trong ảnh, du khách nước ngoài tham quan Bưu điện Thành phố giữa tháng 2/2020. Ảnh: Tâm Linh

Các trao đổi trên được đưa ra trong tọa đàm "Quy trình tổ chức du lịch an toàn - Tiếp tục kiến nghị giải pháp phục hồi ngành du lịch" của Hiệp hội Du lịch TPHCM ngày 18/3.

Bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch HHDL TP HCM, cho rằng thời gian tới du lịch cần tập trung vào thị trường nội địa, địa phương nào có cam kết quy trình du lịch an toàn mới đưa vào chương trình tour. "Với thị trường inbound và outbound, các doanh nghiệp cần luôn ở tư thế sẵn sàng để khi Chính phủ có chủ trương mở cửa thì sẽ sẵn sàng đón khách, chọn lựa thị trường, phù hợp, an toàn để triển khai", bà nói.

Ngân Dương