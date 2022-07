Du lịch thể thao nở rộ ở Việt Nam

Tham gia các giải chạy, leo núi... kết hợp du lịch cùng người thân đang là xu hướng trong khoảng 3-4 năm trở lại đây tại Việt Nam.

10 ngày nữa mới diễn ra giải chạy nhí Kun Marathon, trong khuôn khổ VnExpress Marathon Amazing Hạ Long 2022, nhưng hai cậu con trai của anh Nguyễn Ngọc, 38 tuổi, ở Hà Nội đã liên tục hỏi han bởi đây là lần thứ hai, hai cậu nhóc được tham gia giải chạy dành cho runner nhí. Vào dịp giỗ Tổ hồi tháng 4, cả hai đã đi chạy kết hợp du lịch Huế trong 4 ngày 3 đêm nhân giải VnExpress Marathon Imperial Huế 2022.

Hải Đăng, 7 tuổi, con trai anh Ngọc, tham gia giải chạy Kun tại Huế hồi tháng 4. Cậu nhóc cũng được bố mẹ đưa đi tham quan Đại Nội và các địa điểm nổi tiếng tại đây. Ảnh: NVCC

Ban đầu anh Ngọc nghĩ hai con sẽ bỏ cuộc vì mệt, và xác định "tham gia cho vui" nhưng không ngờ cả hai đều về đến đích và thích thú với trải nghiệm này. Khác với những chuyến du lịch chỉ ăn, bơi và ngủ trong khách sạn, lần này hai cậu nhóc có kỷ niệm thú vị để về kể lại cho ông bà suốt mấy ngày. "Bé thứ hai nhà tôi còn đeo huy chương suốt một tuần sau, liên tục khoe con đi chạy", anh Ngọc kể.

Với sự phản ứng tích cực của hai con, và thấy việc đi du lịch kết hợp thể thao rất bổ ích nên anh cùng cả nhà sẽ đi Hạ Long vào cuối tháng 7 tới. "Chúng tôi đưa hai con đi chạy là chính, sau đó cả nhà khám phá Hạ Long. Các giải chạy đều tổ chức vào cuối tuần, nên khá thuận tiện. Chúng tôi dự định mỗi năm sẽ cho con tham gia 2-3 giải", anh nói về kế hoạch để con chạy dọc đất nước thời gian tới.

Tương tự nhà anh Ngọc, gia đình chị Huệ Phạm, sống tại Hưng Yên, cũng đã có nhiều lần đi du lịch kết hợp cả nhà tham gia chạy. Anh chị có ba bé, ở độ tuổi từ 5 đến 10. Trước Covid-19, hai vợ chồng thường chạy cùng nhau. Đến năm 2022, khi ba con đều đã lớn và đủ tuổi dự Kun Marathon, họ quyết định đưa con đến Huế cho mùa chạy đầu tiên hồi tháng 4.

Giống hai đứa trẻ nhà anh Ngọc, ba bé nhà chị Huệ hào hứng với hình thức du lịch kết hợp thể thao này bởi sau khi chạy sau, các bé đều được "đi nghỉ ở khách sạn và tắm ở bể bơi", đúng như sở thích của lũ trẻ. Tháng 6 vừa qua, cả nhà chị Huệ cũng đã tới Quy Nhơn và việc tới Hạ Long cuối tháng 7 cũng đã nằm trong kế hoạch. Cả nhà dự định đến đây 4 ngày 3 đêm vì các con đang trong kỳ nghỉ hè.

Các runner chạy trên đường đua ở Hạ Long. Ảnh: VM

Hình thức đi tới một địa điểm để tham gia các hoạt động thể thao kết hợp du lịch (Sports Tourism) như gia đình anh Ngọc hay chị Huệ không còn xa lạ. Một số ví dụ điển hình về du lịch thể thao chính là đến theo dõi World Cup, Olympic, các giải quần vợt như Wimbledon, Mỹ Mở rộng, giải đua công thức một hay các giải chạy marathon, một chuyến trekking, tham gia các lớp học yoga... Bên cạnh đó, hoạt động này còn gồm các chuyến thăm hoài niệm đến những địa điểm có tầm quan trọng lịch sử như Barcelona, Tây Ban Nha để thăm sân Camp Nou...

Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, du lịch thể thao được nhiều người biết đến và ưa chuộng, phổ biến nhất là chạy marathon, với các cuộc thi lớn nhỏ dành cho vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư. Hoạt động này không chỉ thỏa mãn niềm đam mê thể thao của các tín đồ du lịch, mà còn đem lại nguồn lợi nhuận lớn cho ngành du lịch ở địa phương đăng cai sự kiện.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, cho biết trong 4 ngày từ 8 đến 11/4, cũng là thời gian diễn ra giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế và giỗ Tổ, tổng lượt du khách đến tỉnh ước đạt 23.500 lượt, doanh thu từ các hoạt động liên quan du lịch ước đạt 41 tỷ đồng. Khi đó, gần 5.000 runner (cả người lớn và trẻ em) tham gia giải chạy, mỗi runner trung bình có thêm 2-3 người nhà đi cùng để kết hợp du lịch. Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú đạt 65%.

Ngoài giải chạy, các hoạt động liên quan đến loại hình du lịch thể thao được người Việt yêu thích còn phải kể đến leo núi. Một số cung đường thường được du khách lựa chọn để trải nghiệm hoạt động du lịch thể thao này là Tà Năng - Phan Dũng, leo núi Lảo Thẩn - Y Tý hoặc Bạch Mộc Lương Tử, núi Bà Đen, các giải chạy địa hình như Dalat Ultra Trail hay Vietnam Moutain Marathon (VMM)...

Bên cạnh các loại hình du lịch như khám phá, nghỉ dưỡng, kết hợp đi công tác hay chăm sóc sức khỏe, du lịch thể thao cũng là xu hướng ngày càng được nhiều người biết đến. Nói một cách đơn giản, du lịch thể thao là sự kết hợp giữa việc đi nghỉ và tham gia vào các sự kiện, hoạt động được tổ chức ở địa điểm du lịch đó như chạy, đá bóng, chèo thuyền kayak, leo núi...

Các khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam thường có các hoạt động giải trí liên quan đến thể thao, chăm sóc sức khỏe để phục vụ du khách như Banyan Tree Lăng Cô, Four Seasons Resort The Nam Hải, TIA Wellness Resort... Các khu nghỉ này với lợi thế về vị trí, hoặc có bãi biển riêng, nên du khách có thể tham gia các hoạt động như học lướt sóng, các khóa thiền, yoga trên biển vào buổi sáng, chèo thuyền kayak hay đi xe đạp, đi bộ đường dài, chèo SUP...

Các hoạt động thể thao trên biển. Ảnh: Banyan Tree Lăng Cô

Để chuyến du lịch diễn ra suôn sẻ và để lại nhiều trải nghiệm tốt đẹp, các chuyên gia đưa ra lời khuyên du khách cần theo dõi tình hình sức khỏe trước khi tham gia. Ví dụ như quyết định đi leo núi, chạy marathon... chúng ta cần phải luyện tập, rèn luyện sức khỏe trước đó để cơ thể quen với việc vận động mạnh, tránh gặp phải các sự cố đáng tiếc.

Phương Anh