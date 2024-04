Du lịch Hoa Liên mất gần 170 triệu USD do động đất

Đài LoanTháng 4 hằng năm, 17.000 phòng khách sạn ở Hoa Liên thu về 166 triệu USD nhưng năm nay số tiền này "bị thổi bay" do động đất.

Theo Hiệp hội Du lịch Hoa Liên, ngành du lịch địa phương dự báo thiệt hại khoảng 5,3 tỷ Đài tệ (166 triệu USD) trong tháng 4 sau trận động đất mạnh 7,4 độ hồi đầu tháng. Con số thiệt hại ước tính có thể tăng thêm sau khi hơn 80 đợt rung chấn - mạnh nhất 6,3 độ - xuất hiện chủ yếu tại Hoa Liên, rạng sáng 23/4. Cơ quan cứu hỏa thành phố sáng sớm nay cho biết một khách sạn vốn đã bị hư hại hồi đầu tháng và không còn hoạt động hiện hơi nghiêng về một bên. Tuy nhiên, giới chức không ghi nhận thương vong.

Chủ tịch Hiệp hội Chen Yi-feng (Trần Nghĩa Phong) nói động đất hôm 3/4 khiến hàng nghìn người bị thương và hàng chục người thiệt mạng đã "ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch Hoa Liên". Tỷ lệ đặt phòng khách sạn tháng 4 ước tính chỉ còn dưới 10%.

Xe cứu thương vào Vườn Quốc gia Taroko ở huyện Hoa Liên ngày 5/4. Ảnh: CNA

Chen nói vào tháng 4 hằng năm trước khi xảy ra động đất, tỷ lệ kín phòng của huyện là 60%. Năm nay, các trận động đất và dư chấn đã phá hỏng tâm trạng nghỉ lễ của nhiều du khách tiềm năng.

Trích dẫn số liệu thống kê do Cục Du lịch công bố, Chen nói mỗi khách du lịch ở khách sạn tại Hoa Liên từ một đêm trở lên chi trung bình hơn 5.730 Đài tệ (gần 156 USD). Ước tính tháng 4 các năm trước, khoảng 17.000 phòng khách sạn trong khu vực có thể thu về 5,3 tỷ Đài tệ (166 triệu USD). Nhưng năm nay "5,3 tỷ Đài tệ này sẽ bốc hơi", Chen nói.

Trong số các khách sạn nổi tiếng ở Hoa Liên, khách sạn cao cấp Silks Place Taroko đã tuyên bố dừng hoạt động đến hết 30/4, với lý do ảnh hưởng nặng nề của trận động đất 7,4 độ. Khách sạn hiện trở thành trung tâm cứu hộ, cung cấp chỗ ở cho nhân viên tìm kiếm cứu nạn và cả những người bị ảnh hưởng bởi động đất.

Just Sleep Hualien, một khách sạn khác nằm trên đường Zhongzheng ở trung tâm thành phố Hoa Liên, vẫn bình yên sau động đất. Nhưng tỷ lệ lấp đầy đã giảm từ 80 xuống dưới 60% trong Tết Thanh Minh (4-7/4). Lượng đặt chỗ trong tháng 4 nói chung dự kiến giảm xuống còn 30% so với ước tính trước đó là 60%, Just Sleep Hualien cho biết.

Azure, một khách sạn nổi tiếng khác ở Hoa Liên nằm ở trung tâm thành phố dừng hoạt động đến 30/6 vì tòa nhà cần được tu sửa sau động đất.

Trả lời VnExpress, anh Phan Tấn Phát, CEO Công ty du lịch Đặt xe tại Đài Loan, cho biết khu vực Hoa Liên gồm hai phần: thành phố Hoa Liên nằm ở trung tâm và huyện Hoa Liên nằm ở vùng ven. Kinh tế Hoa Liên chủ yếu dựa vào khai thác đá do có nhiều núi và du lịch. Khách đến thường ghé thăm vườn quốc gia Taroko, các khu chợ đêm hoặc công viên Công Viên Đại Dương Farglory.

Ảnh chụp màn hình từ camera trực tiếp tại Hoa Liên sáng 23/4 cho thấy nhiều con đường ở đây vẫn còn bị hư hại do động đất. Ảnh: Đặt xe tại Đài Loan

Hiện tại, Hoa Liên hầu như không có du khách. Nếu có, chủ yếu là người sống tại khu vực đi chơi vì giao thông đến khu vực này vẫn còn bị ảnh hưởng do trận động đất hồi đầu tháng. Anh Phát cho biết chính quyền hòn đảo dự kiến phát voucher tiêu dùng ở Hoa Liên cho du khách nhằm kích cầu du lịch.

Chen cho biết hy vọng chính quyền cũng rót thêm quỹ cứu trợ cho ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề ở Hoa Liên, trợ cấp cho du khách để khuyến khích họ quay lại. Hiệp hội cũng yêu cầu Đường sắt Đài Loan cung cấp những chỗ ngồi đặc biệt phục vụ khách đến Hoa Liên như một động lực để thu hút khách sau thiên tai.

Anh Minh (Theo Taiwan Forcus)