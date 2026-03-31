Bỏ phố về quê nhưng tôi phải đi ở trọ Nha Trang vì tiếng ồn karaoke

Tưởng tiết kiệm được chi phí và ở gần ba mẹ, tôi phải đi thuê trọ để làm việc online, sau khi rời Sài Gòn về quê.

Tôi đang sống và làm việc online tại một vùng quê. Lúc trước tôi làm việc ở Sài Gòn, may mắn xin được việc làm online nên quyết định về quê làm để gần ba mẹ và tiết kiệm được chi phí thuê trọ. Đến nay cũng được hơn 4 năm rồi.

Thế nhưng trong suốt 4 năm đó tôi đã bị sự tra tấn loa karaoke công suất lớn từ hàng xóm. Hết nhà này hát đến nhà khác hát, từ 9-10h sáng đến 21h tối. Tôi phải chuyển vào Nha Trang thuê trọ một mình để được yên tĩnh làm việc, rồi cuối tuần mới chạy về nhà thăm ba mẹ.

Lúc đầu, tôi nghĩ về quê sẽ được yên tĩnh và tiết kiệm nhưng không ngờ lại bị hành hạ bằng loa công suất lớn như vậy. Tôi đã tốn rất nhiều chi phí để thuê trọ bên ngoài suốt thời gia qua, trong khi có nhà ba mẹ ở quê.

Một nghịch lý rất lớn là ở quê mà các bạn chỉ toàn nghe tiếng rên rĩ, hét hò của những người say, tiếng to tới mức họ hát giữa thôn mà bạn đóng kín cửa phòng trong ngoài vẫn nghe rõ từng từ, từng tiết bass dồn dập.

Sau khi có Nghị định số 282/2025/NĐ-CP, tôi rất mừng nên đã dọn về nhà ba mẹ nhưng niềm vui đó chỉ kéo dài đúng một tuần. Tiếng hét hò bằng loa công suất lớn vẫn diễn ra đều đặn từ trưa tới tối.

Tôi đã ra trình báo cơ quan chức năng nhiều lần nhưng họ chỉ cử người nhắc nhở. Khi cơ quan chức năng ra về thì họ lại hát tiếp.

Việc hát hò văn nghệ là không sai nhưng hát bằng loa công suất lớn vặn âm lượng to là hoàn toàn khác nhau. Những người già yếu không được nghỉ ngơi, và cả một thế hệ trẻ em xung quanh không được yên tĩnh học hành.

Trên diễn đàn này, tôi nghĩ không ít bạn đã phải chuyển nhà, ảnh hưởng công việc kinh doanh và cả sức khỏe tâm thần vì tệ nạn hát karaoke bằng loa công suất lớn.

Vì vậy, mọi người hãy cùng nhau lên tiếng để hành vi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người khác cần sớm chấm dứt.

Pham Van Sang