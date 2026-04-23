Dự kiến giám sát toàn diện dự án sân bay Long Thành

Quốc hội dự kiến giám sát việc thực hiện các nghị quyết về loạt dự án trọng điểm, trong đó có sân bay Long Thành, với yêu cầu đánh giá hiệu quả, tiến độ và trách nhiệm liên quan.

Ngày 23/4, Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết dự kiến chương trình giám sát năm 2027. Theo đó, tại kỳ họp 3 năm 2027, Quốc hội sẽ giám sát việc thực hiện các nghị quyết liên quan Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 2015-2025.

Ngoài Long Thành, Quốc hội dự kiến giám sát việc triển khai các nghị quyết về dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam và chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Công trường sân bay Long Thành, tháng 3/2026. Ảnh: Quỳnh Trần

Đại biểu Thạch Phước Bình, Phó đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Long cho rằng cần giám sát các dự án quan trọng quốc gia và hạ tầng chiến lược như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, sân bay Long Thành, các tuyến vành đai. Ông đề nghị đổi mới cách tiếp cận, không chỉ kiểm tra tiến độ thi công hay giải ngân mà phải đánh giá hiệu quả tổng thể và tác động kinh tế - xã hội.

Theo ông, cần làm rõ các câu hỏi dự án có đạt mục tiêu chiến lược ban đầu hay không, có nguy cơ gây lãng phí nguồn lực do chậm tiến độ, đội vốn không. Đồng thời, đoàn giám sát cần xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, cơ quan trong thực hiện kết luận sau giám sát, gắn với cơ chế giải trình và xử lý để tạo chuyển biến thực chất, củng cố niềm tin của người dân.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, đoàn Hà Nội cũng đề nghị làm rõ tiêu chí giám sát, chú trọng tiến độ, hiệu quả sử dụng vốn và trách nhiệm của các bên liên quan. Ông kiến nghị Quốc hội theo dõi nguy cơ chậm tiến độ, đội vốn, thất thoát, lãng phí và có cơ chế hậu giám sát để bảo đảm các kiến nghị được thực hiện nghiêm túc.

Sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia với quy mô khoảng 5.000 ha, tổng mức đầu tư gần 337.000 tỷ đồng. Cuối năm 2025, một số hạng mục giai đoạn 1 đã hoàn thành và đón các chuyến bay đầu tiên.

Đầu tháng 3, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam thông tin Chủ tịch Hội đồng quản trị Vũ Thế Phiệt bị Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

Ngày 8/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã khai trừ Đảng ông Lại Xuân Thanh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Tiến Việt do vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, liên quan công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cơ quan này cũng đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét kỷ luật ông Vũ Thế Phiệt.

Ngoài nội dung trên, dự thảo Nghị quyết nêu Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2026, tình hình ngân sách những tháng đầu năm 2027.

Quốc hội cũng dự kiến giám sát việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026; công tác phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; thi hành án; quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; công tác bảo vệ môi trường.

Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2027 vào ngày 24/4.

