Dự kiến cấm chiều đi từ Hà Nội, TPHCM trên một số cao tốc ngày 6 Tết

Cục Cảnh sát giao thông dự kiến sẽ đóng chiều đi ra khỏi Hà Nội và TP HCM trên một số tuyến cao tốc trong ngày 22/2 (mùng 6 Tết) nhằm ưu tiên phương tiện đi vào thành phố.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết hai tuyến cao tốc dự kiến tạm cấm gồm tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ sẽ tạm cấm chiều từ Hà Nội đi Thanh Hoá.

Tuyến TP HCM - Long Thành – Dầu Giây sẽ tạm cấm chiều từ thành phố HCM đi Long Thành; tuyến TP HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ tạm cấm chiều từ thành phố Hồ Chí Minh đi Trung Lương.

Việc tạm cấm do phương tiện vào hai thành phố trên dự kiến sẽ tăng rất cao trong ngày 22/2, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày.

Dòng phương tiện vào Hà Nội trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ chiều 21/2. Ảnh: Hiếu Đình

Theo ghi nhận, tới ngày 21/2, lưu lượng phương tiện trở lại Hà Nội và TP HCM trên các tuyến cao tốc mới đạt hơn 566.000 (khoảng 44,42%) lượt phương tiện đi vào; còn khoảng trên 708.000 (khoảng 55,57%) dự kiến sẽ tiếp tục di chuyển trong ngày 22/2, dẫn tới nguy cơ ùn ùn tắc kéo dài. Do đó, việc tạm cấm chiều đường ra khỏi thành phố để ưu tiên dành đường cho các phương tiện vào thành phố.

Cục CSGT đề nghị người tham gia giao thông chấp hành điều tiết và chỉ huy giao thông của lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên các tuyến đường cao tốc.

Việt An