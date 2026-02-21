Dự kiến cấm chiều đi từ Hà Nội, TP HCM trên một số cao tốc ngày 6 Tết

Cục Cảnh sát giao thông dự kiến đóng chiều đi khỏi Hà Nội và TP HCM trên một số tuyến cao tốc trong ngày 22/2 (mùng 6 Tết) nhằm ưu tiên xe vào thành phố.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ sẽ cấm chiều từ Hà Nội đi Thanh Hóa.

Tuyến TP HCM - Long Thành – Dầu Giây sẽ cấm chiều từ TP HCM đi Long Thành; tuyến TP HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ tạm cấm chiều từ TP HCM đi Trung Lương.

Việc tạm cấm do xe đổ về hai thành phố dự kiến tăng rất cao trong mùng 6 Tết, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày.

Dòng ôtô vào Hà Nội trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ chiều 21/2. Ảnh: Hiếu Đình

Theo ghi nhận, tới ngày 21/2, lưu lượng xe trở lại Hà Nội và TP HCM trên các tuyến cao tốc mới đạt hơn 566.000 (khoảng 44,42%); còn khoảng trên 708.000 (khoảng 55,57%) dự kiến tiếp tục di chuyển trong ngày 22/2, dẫn tới nguy cơ ùn ùn tắc kéo dài. Do đó, việc tạm cấm chiều ra để dành đường cho xe vào thành phố.

Cục CSGT đề nghị người tham gia giao thông chấp hành điều tiết của lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên các tuyến cao tốc.

Việt An