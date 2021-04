Dự kiến bàn giao đường sắt Cát Linh - Hà Đông trong tháng 4

Ngành giao thông "đang nỗ lực để có thể bàn giao dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông cho TP Hà Nội trong tháng 4", theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể.

Tại hội nghị sơ kết bảo đảm an toàn giao thông quý 1 sáng 9/4, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho hay, Bộ đang phối hợp với UBND Hà Nội khẩn trương xử lý các hạng mục trên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông theo khuyến cáo của đơn vị tư vấn độc lập về an toàn hệ thống.

"Chúng tôi đã thống nhất với Hà Nội là bàn giao dự án nhanh nhất trong tháng 4 này, để cuối tháng 4 có thể khai thác thương mại", ông Thể nói và đề nghị UBND Hà Nội tập trung cùng Bộ tiếp nhận bàn giao.

Trước đó, ông Dương Đức Tuấn, Phó chủ tịch UBND Hà Nội đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Ban quản lý dự án đường sắt phối hợp với Công ty Metro Hà Nội xử lý dứt điểm các tồn tại còn lại theo khuyến cáo của tư vấn, để việc đánh giá an toàn hệ thống hoàn thành đúng kế hoạch.

Tàu Cát Linh - Hà Đông đang liên tục chạy thử . Ảnh:Ngọc Thành

Ông Dương Đức Tuấn cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cấp chứng chỉ lái tàu cho các nhân viên lái tàu của Metro Hà Nội.

Tại hội nghị, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã lưu ý các đơn vị liên quan "không để đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị ách tắc kéo dài và đảm bảo công tác vận hành an toàn sau khi bàn giao".

Từ 31/3, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông bắt đầu được kiểm đếm hồ sơ, tài sản để bàn giao cho Hà Nội. Ba bên gồm Tổng thầu Trung Quốc, Bộ Giao thông Vận tải và TP Hà Nội sẽ kiểm đếm trong thời gian dự kiến từ 3 đến 4 tuần.

Trong tháng 1/2021, đơn vị tư vấn độc lập ACT có báo cáo nêu 16 khuyến nghị về hồ sơ tài liệu, các vấn đề cần khắc phục ở hiện trường và nâng cao mức độ an toàn, nhân sự vận hành... Đây là những khuyến nghị mang tính phòng ngừa rủi ro trong quá trình vận hành dự án, và đã được giải quyết trong 2 tháng qua.

Sau 10 năm, đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã hoàn thành xong phần xây dựng hạ tầng hơn 13 km cầu cạn, 12 nhà ga trên cao, 16 khu đơn thể Depot và cảnh quan cây xanh. Tháng 12/2020, dự án đã chạy thử toàn hệ thống để kiểm chứng độ an toàn và năng lực vận hành của toàn bộ nhân viên. Đây là bước bắt buộc trong quá trình đánh giá an toàn kỹ thuật do tư vấn ACT thực hiện.

Căn cứ kết quả vận hành thử, tư vấn cấp chứng chỉ an toàn hệ thống cho dự án. Sau đó Bộ Giao thông Vận tải (chủ đầu tư) nghiệm thu công trình và bàn giao cho Hà Nội quản lý, vận hành.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước ngày bàn giao Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước ngày bàn giao về Hà Nội. Video:Văn Phú

Đoàn Loan