Du khách Nga chạy giải marathon để thể hiện tình yêu với Nha Trang

Khánh HòaNhiều runner Nga chọn VnExpress Marathon Libera Nha Trang là giải chạy đầu tiên, hoặc duy nhất trên hành trình du lịch.

Sáng 24/8, hơn 13.000 vận động viên dự VnExpress Marathon Libera Nha Trang, trong đó có hàng trăm runner quốc tế. Trong số này, du khách Nga chiếm đa số. Với họ, đường chạy ven biển là cách khám phá và thể hiện tình yêu với thành phố biển.

Naumora Daria trên đường chạy 21km tại VnExpress Marathon. Ảnh: VnExpress Marathon

Naumora Daria, du khách từ Moscow, đã tham gia giải từ năm 2022 đến nay, luôn chọn cự ly 21 km. Cô cho biết đã đi nhiều nơi ở Việt Nam nhưng Nha Trang là điểm đến yêu thích nhất vì có khí hậu dễ chịu, đường chạy đẹp và cộng đồng thân thiện. Ngoài marathon, Daria còn tập gym và chơi cầu lông mỗi khi lưu trú tại đây.

"Tôi thường xuyên di chuyển nhiều nơi, ở Việt Nam cũng như các nước khác. Nhưng tôi chỉ chọn giải chạy này, phần lớn vì tình cảm dành cho Nha Trang", Daria nói.

Ryabushkin Evgeny, thành viên câu lạc bộ Adidas Runners Hà Nội, đến Nha Trang trong hành trình xuyên Việt kéo dài ba tuần. Cùng bạn đồng hành Svetlana, anh xuất phát từ Hà Nội, đi qua Huế, Đà Nẵng và Hội An trước khi dừng chân tại thành phố biển.

Ryabushkin Evgeny chạy qua Nhà hát Đó - công trình biểu tượng của Nha Trang. Ảnh: VnExpress Marathon

"Tôi định chạy ở VnExpress Marathon Huế hồi tháng 4 nhưng lỡ mất. Khi biết Nha Trang có giải vào tháng 8, tôi quyết không bỏ qua," Evgeny chia sẻ. Sau khi hoàn thành cự ly bán marathon, cả hai sẽ tiếp tục di chuyển vào TP HCM.

Cộng đồng người Nga đã gắn bó với Nha Trang từ lâu. Năm 2019, Khánh Hòa từng đón gần 463.000 lượt khách Nga, chiếm hơn 70% tổng số khách Nga đến Việt Nam. Ngoài khách du lịch, một thống kê vào năm 2021 cho thấy có hơn 600 người Nga sinh sống và làm việc tại Khánh Hòa, chủ yếu trong ngành du lịch và dịch vụ.

Sau Covid-19, lượng khách Nga đã trở lại Nha Trang mạnh mẽ, đạt hơn 105.000 lượt trong năm 2024 và khoảng 49.000 lượt chỉ trong quý I/2025. Ở Nha Trang, có một khu phố được gọi là "phố Nga", với nhiều nhà hàng, spa phục vụ bằng tiếng Nga.

Oleg Yarosh và Sofiia Iarosh lấy bib cùng nhau ở expo của giải vào ngày 22/4. Ảnh: VnExpress Marathon

Oleg Yarosh và Sofiia Iarosh chọn VnExpress Marathon như cách đặc biệt để kỷ niệm nửa năm sống ở Nha Trang. Từ lời giới thiệu của một người bạn, họ quyết định chuyển đến thành phố biển và nhanh chóng hòa nhập với nhịp sống nơi đây.

"Tôi làm cho một công ty thiết kế, còn bạn gái vẫn dạy yoga trực tuyến cho học viên ở Nga," Oleg chia sẻ. Đây là lần đầu cả hai tham dự một giải chạy và quyết định thử sức ở cự ly bán marathon. "Chúng tôi đã biết nhiều quán ăn, quán cafe ở Nha Trang, nhưng muốn hiểu thêm về thành phố qua giải chạy này" anh nói.

VnExpress Marathon Libera Nha Trang được tổ chức thường niên từ năm 2022, quy tụ hàng chục nghìn vận động viên trong và ngoài nước. Với cung đường chạy dọc bờ biển Trần Phú và các tuyến phố trung tâm, giải được đánh giá là một trong những đường chạy đẹp nhất Việt Nam.

Năm nay, sự kiện thu hút hơn 13.000 runner, góp phần quảng bá hình ảnh Nha Trang như điểm đến kết hợp thể thao và du lịch, đồng thời tạo cơ hội giao lưu văn hóa giữa cộng đồng quốc tế và người dân địa phương.

Thùy Chi