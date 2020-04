Du khách hoang báo nhiễm Covid-19

Hải PhòngNam du khách người Mỹ đến trụ sở công an khai báo bị nhiễm nCoV nhưng xét nghiệm cho kết quả âm tính.

Ngày 15/4, nhà chức trách Hải Phòng thông tin về trường hợp nam du khách Joseph Elhayboubi (32 tuổi, quốc tịch Mỹ) bị đề nghị trục xuất về nước, sau khi khai báo không đúng sự thật về việc bị nhiễm Covid-19.

Theo đó, từ tháng 5/2018 đến nay, Au Joseph Elhayboubi đã nhiều lần nhập cảnh Việt Nam để du lịch kết hợp tìm việc làm tại các trung tâm ngoại ngữ nhưng không được tiếp nhận.

Tháng 10/2019, Au Joseph Elhayboubi tiếp tục nhập cảnh vào Việt Nam (thị thực đến ngày 25/1), đi qua nhiều tỉnh, thành trước khi đến Hải Phòng vào tháng 1/2020, lại xin thử việc tại một trung tâm Anh ngữ trên địa bàn song bất thành. Anh này sau đó đã rời Hải Phòng đến Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nội... Ngày 22/3, Au Joseph Elhayboubi từ Hà Nội trở lại Hải Phòng, tạm trú trên đường Lạch Tray và hỏi vay tiền một giám đốc trung tâm Anh ngữ để chi tiêu cá nhân và không được đồng ý.

Công an thành phố Hải Phòng nhận định, "nhiều khả năng Au Joseph Elhayboubi do không có tiền sinh hoạt, không thể trở về Mỹ vì nhiều chuyến bay quốc tế đã tạm dừng khai thác nên đã đến cơ quan công an trình báo bị nhiễm Covid –19 nhằm mục đích được bố trí chỗ ăn, nghỉ tại Việt Nam".

Tối 22/3, lực lượng chức năng bàn giao anh này cho Trung tâm y tế 115 thành phố để đưa đến cơ sở 2 Bệnh viện Việt Tiệp theo dõi, kiểm tra theo quy trình. Trong quá trình cách ly, Au Joseph Elhayboubi gây mất trật tự tại khu vực cách ly tập trung, nên cơ quan chức năng phải tổ chức cách ly tại phòng riêng.

Theo thông báo của ngành y tế Hải Phòng, kết quả xét nghiệm Au Joseph Elhayboubi là âm tính với Covid-19.

Đến ngày 3/4, Au Joseph Elhayboubi hoàn thành cách ly tập trung theo quy định. Phòng quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hải Phòng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh này về hành vi "Sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn từ 16 ngày trở lên mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép".

Lực lược chức năng đề xuất Giám đốc Công an TP Hải Phòng phạt hành chính đối với Au Joseph Elhayboubi, ra quyết định áp dụng biện pháp quản lý người nước ngoài trong thời gian làm thủ tục trục xuất, chờ có chuyến bay để xuất cảnh về Mỹ theo quy định pháp luật.

