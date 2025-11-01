Du khách hoá trang kinh dị dạo phố cổ Hà Nội đêm Halloween

Đêm 31/10, hai quán bar số 9 và 11 phố Mã Mây trên phố cổ Hà Nội đông kín khách vui chơi Halloween, khoảng 50 người không có chỗ bên trong đứng tràn ra đường,
Lễ hội Halloween có nguồn gốc từ dân tộc Celt, một dân tộc sống cách đây hơn 2.000 năm trên vùng đất ngày nay thuộc Anh quốc, Ireland và miền Bắc nước Pháp.
Theo truyền thống người Celt, đêm Halloween được xem là lúc ranh giới giữa thế giới người sống và người chết trở nên mờ nhạt, cho phép linh hồn cả tốt lẫn xấu đi qua.
Để tránh bị linh hồn tà ác làm hại, nhiều người hóa trang thành ma quỷ hoặc hình thù kỳ dị nhằm đánh lừa, khiến ma quỷ không nhận ra họ và bỏ qua.
Trong ảnh, người đàn ông hoá trang theo hình dạng quỷ Satan với hai chiếc sừng dài.
Một đôi tình nhân trao nhau nụ hôn trong trang phục ma quỷ.
Nhóm bạn trẻ hoá trang thành thây ma trong các trang phục kinh dị được lên ý tưởng nhiều ngày trước đó. Dọc tuyến phố Mã Mây, dịch vụ trang điểm, hoá trang cũng được nhiều người sử dụng.
Năm nay Nguyễn Văn Bi ở phường Hai Bà Trưng đủ 18 tuổi, được bố mẹ cho phép hoá trang, đi chơi khuya ngày Halloween. Anh chọn trang phục bệnh nhân tân thầm, doạ người đi đường.
“Đi chơi khuya, em sẽ tìm thêm cáng, nhờ bạn bè đẩy qua các tuyến phố cho thêm phần kịch tính”, Bi nói.
Phố Tạ Hiện lúc 22h30 chật kín du khách. Địa điểm này nằm ở quận Hoàn Kiếm, dài khoảng 270 m, được biết đến như “phố không ngủ” với không khí sôi động về đêm. Nhiều hàng quán và điểm giải trí thu hút đông du khách và người dân, tạo nên nét đặc trưng đời sống về đêm tại Hà Nội.
Nhân viên quán bia số 31 Tạ Hiện hoá trang thành tỷ phú, thầy cúng nhảy múa thu hút sự chú ý từ nhiều du khách.
“Chúng tôi tổ chức các hoạt động với nhiều trang phục đặc biệt một tuần trước đêm lễ chính, chủ yếu là người làm tại quán, không thuê ngoài”, anh Nguyễn Mạnh Hùng, nhân viên quán nói.
Một nhóm bạn trong trang phục bầy cừu từ bộ phim Chú cừu Shaun đi qua tuyến phố Tạ Hiện.
Du khách nước ngoài hát hò khi mua sắm tại một cửa hàng tiện lợi trên phố cổ.
Geriant Lewis, du khách người Anh đã ghé qua 15 quốc gia, lần đầu có trải nghiệm Halloween tại Hà Nội, lựa chọn trang phục Bí ngô truyền thống lễ hội này.
“Hôm nay là một ngày rất bận rộn của tôi trong việc lựa chọn trang phục và thật tuyệt khi được hoà vào không khí ở đây”, anh nói.
Đến 23h, cơn mưa lớn khiến nhiều người ra về trước, họ tản về nhiều ngả đường, cùng nhau hát hò, uống bia.
Dịp lễ Halloween nhiều năm nay là một trong những dịp thu hút khách nước ngoài vui chơi đông nhất trên phố cổ Hà Nội.
