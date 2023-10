Du khách Hàn Quốc tử vong khi tắm biển ở Hội An

Quảng NamNam du khách Hàn Quốc, 24 tuổi, tử vong sau khi tắm biển An Bàng, phường Cẩm An, TP Hội An.

Anh Park Hyun Jin đến Hội An du lịch và cùng một người bạn ra bãi biển An Bàng, phường Cẩm An, tắm vào khoảng 17h30 ngày 22/10. Hơn 45 phút sau, người bạn lên bờ phát hiện anh Park Hyun Jin bị đuối nước và mất tích.

Bãi biển An Bàng thu hút nhiều du khách đến tắm mỗi ngày. Ảnh: Đắc Thành

Khi đó biển sóng gió cấp 5-7 nên gặp nhiều khó khăn để cứu nạn. Đồn Biên phòng Cửa Đại đã cử hơn 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp các lực lượng địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm dọc bờ biển. Đến 14h30 phút ngày 23/10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể nạn nhân gần chỗ gặp nạn.

Bãi biển An Bàng, cách trung tâm phố cổ Hội An khoảng ̀km, là một trong 50 địa điểm thư giãn nhất thế giới, xếp vị trí thứ 17 do người dùng trang Spa Seekers bình chọn hôm 11/10. Năm 2021, An Bàng cũng xếp vị trí 24 trong bảng xếp hạng 25 bãi biển đẹp nhất châu Á do Tripadvisors bình chọn.

Đắc Thành