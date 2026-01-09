Du khách được cưỡi ngựa ngắm hoa tại lễ hội mai anh đào Đà Lạt

Lâm ĐồngDu khách đến Đà Lạt dịp đầu năm sẽ được trải nghiệm cưỡi ngựa, bắn cung và uống cà phê miễn phí tại lễ hội hoa mai anh đào năm 2026.

Thông tin được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng và UBND phường Xuân Hương, Đà Lạt công bố sáng 9/1.

Lễ hội do UBND phường Xuân Hương chủ trì, phối hợp với các phường Lâm Viên, Xuân Trường, Lang Biang, Cam Ly và nhiều đơn vị liên quan tổ chức, là sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động lễ hội, du lịch của tỉnh Lâm Đồng trong năm mới 2026.

Hoa Mai Anh Đào đang nở ở khu vực Cầu Đất, Đà Lạt. Ảnh: Cao Kỳ Nhân

Theo ban tổ chức, lễ hội theo hướng mở gắn kết cộng đồng, lấy du khách, người dân và doanh nghiệp du lịch làm trung tâm. Chuỗi hoạt động diễn ra vào thời điểm hoa nở rộ, trải dài từ trung tâm thành phố đến các khu vực có nhiều mai anh đào như Cầu Đất, hồ Tuyền Lâm, Lang Biang, Cam Ly.

Một trong những điểm thu hút của lễ hội là không gian trải nghiệm trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, nơi có nhiều mai anh đào kết hợp trang trí ánh sáng, hoạt động nhiếp ảnh, hội họa và biểu diễn nghệ thuật đường phố. Du khách có thể dạo bước dưới tán hoa, tham gia sáng tác và thưởng thức các tác phẩm lấy cảm hứng từ mùa xuân Đà Lạt.

Ngoài khu vực trung tâm, tại khu vực hồ Tuyền Lâm, du khách được trải nghiệm ngắm hoa mai anh đào, bắn cung, cưỡi ngựa, uống cà phê miễn phí.

Thung lũng Tình yêu và một số khu vực khác tổ chức các không gian nghệ thuật, giao lưu văn hóa, biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên dưới tán hoa.

Du khách cũng có cơ hội tham gia trồng cây trong hoạt động "Rực rỡ mùa xuân Đà Lạt cùng hoa mai anh đào" tổ chức tại bán đảo Bích Câu, góp phần mở rộng không gian xanh cho thành phố.

Du khách tạo dáng chụp ảnh dưới hoa mai Anh Đào ở Đà Lạt. Ảnh: Khải Nguyên

Lễ hội sẽ khai mạc tại quảng trường Lâm Viên vào tối 16/1. Bà Khúc Thị Thoi, phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết lễ hội không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của hoa mai anh đào, mà còn kể câu chuyện về bản sắc, văn hóa, con người và nhịp sống Đà Lạt. Loài hoa này được coi như biểu tượng của mùa xuân Đà Lạt, gắn với lịch sử, cảnh quan đô thị và ký ức nhiều thế hệ người dân phố núi và du khách.

Khải Nguyên