Du khách chuộng trải nghiệm du lịch đa tiện ích

Khách du lịch mong muốn có những chuyến đi xa hoa, thú vị, chú trọng không gian trải nghiệm cao cấp đi cùng hệ sinh thái dịch vụ trọn gói.

Trong cuộc khảo sát 12.000 du khách ở 12 quốc gia do trang du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Expedia thực hiện, 65% số người được hỏi đang lên kế hoạch "chơi lớn" trong chuyến đi tiếp theo của họ. Kết quả khảo sát cũng ghi nhận xu hướng những chuyến đi xa hoa và thú vị đang lên ngôi.

Corona Resort & Casino là tổ hợp nghỉ dưỡng mới tại Phú Quốc. Ảnh: Corona Resort & Casino

Còn báo cáo của World Travel & Tourism Council và trang web du lịch Trip.com cho thấy khoảng 70% khách du lịch đến từ các quốc gia lớn như Mỹ, Anh, Canada, Nhật Bản, Tây Ban Nha, quyết định chi tiêu nhiều hơn cho du lịch vào năm 2022 so với mức họ đã chi trong 5 năm trước đó.

Theo Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch (ITDR), nhiều báo cáo và dữ liệu phân tích trên khắp thế giới nhìn nhận giới trẻ là thế hệ giàu tiềm năng du lịch nhất, vì họ rất thích đi chơi và khám phá những điều mới mẻ, sẵn sàng chi "mạnh tay" cho những trải nghiệm du lịch. Việt Nam cũng không ngoại lệ với một bộ phận thanh niên thu nhập cao có xu hướng trải nghiệm cao cấp. Chất lượng dịch vụ tiện nghi, cao cấp hay những khu nghỉ dưỡng với hệ sinh thái "tất cả trong một" (all-inclusive) là điều nhóm khách này hướng đến.

Cơ cấu chi tiêu cũng có nhiều thay đổi. Những năm trước đây, tỷ trọng chi tiêu của du khách dành cho dịch vụ cơ bản (ăn, uống, vận chuyển...) chiếm phần lớn. Hiện nay, tỷ trọng này thiên về các yếu tố như mua sắm hàng hóa, đồ lưu niệm, tham quan giải trí...

Gia tăng nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp

Tổ chức Du lịch thế giới UNWTO nhận định, đến năm 2030 sẽ có 54% khách du lịch đi với mục đích thăm quan, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, chiếm hơn một nửa so với mục đích thăm viếng, sức khỏe, tôn giáo (31%) hay mục đích công việc và nghề nghiệp (15%).

Điều này cũng đòi hỏi nhiều về nguồn cung các sản phẩm du lịch cao cấp, đa tiện ích. Chuyên gia Savills Hotels nhận định, thị trường Việt Nam vẫn còn thiếu sản phẩm lưu trú mới đáp ứng nhu cầu của nhóm khách trẻ vốn là tệp khách chú trọng không gian trải nghiệm chứ không chỉ đơn thuần là nơi lưu trú. Phần lớn các thương hiệu khách sạn trên thị trường hiện nay thuộc nhóm truyền thống, chưa có nhiều sự hiện diện của các thương hiệu mang tính trải nghiệm lifestyle.

Tại Việt Nam, khoảng 30% dân số thuộc thế hệ Millennials và thế hệ này đang thúc đẩy, định hình những xu hướng du lịch mới trên thị trường. Ông Norbert Vas - Giám đốc vận hành Archipelago Indochina đánh giá hiện thị trường nhiều tiềm năng cho sự phát triển của mô hình lifestyle nhờ vào nguồn nhân lực trẻ, đầy tính sáng tạo cũng như tệp khách hàng tiềm năng lớn.

"Dẫu vậy, để có thể truyền tải tốt tinh thần lifestyle, mô hình này cần được hoạch định cẩn trọng và phát triển chỉn chu", ông Norbert Vas nói.

Theo thống kê của Savills Hotels, nguồn cung hạng sang (luxury) chiếm 2% tổng số phòng khách sạn hiện tại. Trong vòng 3 năm tới, với số lượng dự án đang và dự kiến được triển khai, phòng khách sạn hạng sang sẽ tăng tỷ trọng lên 5%.

Mô hình nghỉ dưỡng tất cả trong một

Khu phức hợp trọn gói "all-inclusive" (tất cả trong một) là mô hình lưu trú quen thuộc tại các điểm đến du lịch nổi tiếng trên thế giới như Caribbean, Hawaii, Mexico, Nam Phi hay gần hơn là Thái Lan, Indonesia. Ngoài những phòng nghỉ sang trọng, các khu du lịch trọn gói còn mang đến đa dạng dịch vụ cho du khách: tập luyện thể chất, thể thao dưới nước, khu vui chơi - giải trí, chăm sóc sức khỏe, khu ẩm thực bản địa, mua sắm...

Marina Bay Sands là tổ hợp nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất của Singapore. Ảnh: Shutterstock

Tờ Wall Street Journal (Mỹ) đánh giá thói quen du lịch tại chỗ hình thành trong đại dịch là nhân tố giúp mô hình all-in-one phục hồi doanh thu nhanh hơn hẳn so với các loại hình điểm đến khác. Trong khi đó, chuyên gia tài chính của tờ US Weekly cũng cho rằng, yếu tố chi phí cũng góp phần kéo các nhóm du khách có tài chính tầm trung đến các khu nghỉ dưỡng trọn gói, bởi họ cảm thấy an tâm hơn với dịch vụ, dự trù được các khoản sẽ chi trong kỳ nghỉ, tránh chọn nhầm điểm đến không rõ chất lượng, giá tiền...

Tại Đông Nam Á, nhiều khu nghỉ dưỡng đa tiện ích đã trở thành biểu tượng du lịch của quốc gia. Như Marina Bay San với ba tòa nhà cao tầng được nối với nhau bằng một sân khấu được đặt trên cao, sở hữu những phòng nghỉ đắt giá, hồ bơi tràn, và khu vui chơi giải trí. Hay Solaire Resort & Casino được đánh giá là một trong những điểm đến giải trí phổ biến nhất tại Philippines. Còn Resorts World Genting nằm trên đỉnh núi Titiwangsa – đỉnh núi cao nhất ở Pahang, Malaysia, với phòng nghỉ cao cấp, các tiện nghi giải trí, và nhiều nhà hàng và cửa hàng. Khu du lịch này còn có một sân chơi giải trí trong nhà lớn nhất thế giới, được gọi là "Genting Highlands Theme Park". Resorts World Genting là một điểm đến du lịch phổ biến tại Malaysia và được xem là một trong những khu du lịch giải trí lớn nhất và sang trọng nhất ở Đông Nam Á.

Việt Nam đang xuất hiện nhiều khu du lịch phát triển theo mô hình "tất cả trong một", nhất là những nơi có lợi thế khai thác du lịch nghỉ dưỡng như Phú Quốc, Phan Thiết, Hội An... Một trong những địa điểm đang được nhiều thương hiệu lớn khai thác là Bãi Dài tại Phú Quốc khi có sự xuất hiện của nhiều tập đoàn bất động sản lớn.

Có thể kể đến Corona Resort & Casino là một trong những đơn vị tiên phong tại Bắc Phú Quốc phát triển mô hình giải trí kết hợp nghỉ dưỡng phục vụ nhu cầu đa dạng của nhiều lứa tuổi. Khu nghỉ dưỡng có hệ thống 2.000 phòng khách sạn cao cấp, được nhiều thương hiệu phát triển như khách sạn 5 sao Radisson Blu Resort Phú Quốc với 514 biệt thự và phòng nghỉ, VinOasis gồm 1.378 phòng nghỉ tiêu chuẩn 5 sao và là một trong số ít resort có công viên nước riêng biệt nằm trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng. Ngoài ra còn có VinHolidays sở hữu 1.600 phòng, hồ bơi rộng gần 1,000m2, nằm trọn trong Grand World Phú Quốc. Trong quần thể Corona Resort & Casino có đến 9 nhà hàng đại diện cho 9 nền ẩm thực của các quốc gia khác nhau nằm trong Corona Food Center.

Dãy phòng nghỉ theo tiêu chuẩn 5 sao tại Corona Resort & Casino. Ảnh: Corona Resort & Casino

Khu nghỉ dưỡng này còn có nhiều tiện ích khác như trung tâm hội nghị Convention Center với diện tích 1,250m2 bao gồm 8 phòng họp, sức chứa lên đến 1.000 khách. Nhà hát Corona Theater có 600 ghế ngồi, là nơi diễn ra những chương trình ca nhạc giải trí phục vụ du khách. Dịch vụ giải trí, spa, luyện tập thể thao, sân chơi golf 18 hố được thiết kế bởi tập đoàn IMG Worldwide.

Grand World Phú Quốc tại Phú Quốc. Ảnh: Corona Resort & Casino

Xung quanh khu nghỉ dưỡng, du khách còn có thể tiếp cận các địa điểm vui chơi giải trí nổi tiếng tại Phú Quốc như Grand World Phú Quốc với nhiều công trình kiến trúc độc đáo, những sự kiện giải trí náo nhiệt và nhiều lễ hội trong năm. Công viên VinWonders – công viên vui chơi giải trí theo chủ đề. Vườn bảo tồn động vật bán hoang dã Vin Safari.

Yên Chi