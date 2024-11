Du khách bị sóng cuốn ở Phú Quý đã tử vong

Bình ThuậnThi thể nam du khách mất tích trong vụ 6 người chèo sup bị sóng cuốn ở đảo Phú Quý đã được tìm thấy.

Chiều qua, người dân thôn Mỹ Khê, xã Tam Thanh phát hiện thi thể đang trong tình trạng phân hủy kẹt trong hốc đá kè biển ở bãi Lăng Cô. Nghi đây là du khách bị sóng cuốn mất tích cách đó 9 ngày nên báo chính quyền. Vị trí tìm thấy thi thể cách nơi bị sóng cuốn tại khu vực biển Long Hải hơn 9 km.

Khu vực bãi Lăng Cô, xã Tam Thanh, phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Linh Phú

Lực lượng chức năng đã đưa thi thể lên bờ, khám nghiệm và thông báo cho người nhà đang chờ tìm kiếm ở đảo. Qua nhận dạng ban đầu, người thân khẳng định đây là thi thể anh Cấn Hoàng Minh (19 tuổi) - du khách chèo sup bị sóng cuốn. Công an huyện đã tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm AND.

Trước đó, chiều 26/10, nhóm bạn trẻ 6 người (đến từ Lâm Đồng) đang ở tại khu nhà nghỉ tại xã Long Hải thấy biển êm đã lấy hai thuyền sup ra biển chơi. Khi cả nhóm chèo ra khoảng 200 m dừng lại chụp ảnh, bỗng sóng gió nổi lên do ảnh hưởng bão Trà My đã đẩy hai thuyền trôi xa. Một người trong nhóm mang theo điện thoại gọi vào bờ cầu cứu.

Ca nô của khu lưu trú chạy ra đưa được nhóm 3 người vào bờ. Số còn lại trên cùng một sup bị sóng đẩy ra xa, mất dấu. Tối cùng ngày, nam du khách Ngô Xuân Hùng (26 tuổi) tự bơi được vào bờ. Một người khác là chị Ngô Thị Kim Thi (19 tuổi) nhờ ôm phao, lênh đênh trên biển suốt hơn 12 giờ, được một ngư dân cứu. Khu vực biển xảy ra sự cố không được phép chèo sup.

Suốt thời gian qua, chính quyền huy động hàng chục xuồng và tàu cá ngư dân trên đảo với hơn 60 thợ lặn tìm kiếm nạn nhân Cấn Hoàng Minh.

Đảo Phú Quý rộng hơn 16 km, cách TP Phan Thiết 56 hải lý (khoảng 104 km). Với nhiều cảnh đẹp hoang sơ, gần đây hòn đảo này thu hút đông du khách.

Việt Quốc