Du khách bị sát hại bằng kiếm samurai giữa phố ở Bali

IndonesiaMột du khách Hà Lan bị hai người đi xe máy sát hại bằng kiếm vào tối 23/3 tại Bali trong bối cảnh tỷ lệ tội phạm băng đảng tại hòn đảo này gia tăng đột biến.

22h tối 23/3, ông Rene Pouw, 49 tuổi, quốc tịch Hà Lan bị hai người đàn ông tấn công ngay phía trước biệt thự thuê tại Kerobokan, khu vực gần nhà tù nổi tiếng cùng tên tại Bali, Indonesia.

Theo lời kể của nhân chứng là chị PI, 30 tuổi, người Indonesia, bạn gái nạn nhân, các nghi phạm đi trên một chiếc xe máy Honda Vario màu đen. Một trong hai mặc áo khoác của hãng xe công nghệ (ojol). Nạn nhân bị chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ, vai và đùi. Dù đã cố gắng chống trả, ông Pouw vẫn gục ngã do vết thương quá nặng.

Hiện trường vụ sát hại bên ngoài một biệt thự ở Banjar Anyar Kelod vào tối 23/3. Ảnh: Radar Bali

Sau khi hành hung nạn nhân, đối tượng mặc áo khoác xe công nghệ tiếp tục cầm dao truy đuổi chị PI.

"Tôi phải trốn vào góc tối trước một căn biệt thự khác, chỉ khi thấy chúng rồ ga chạy thoát ra đường lớn, tôi mới dám bước ra ngoài", chị PI khai báo với cảnh sát.

Ông Pouw được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tư nhân BIMC nhưng đã tử vong vào lúc 23h30 cùng ngày do mất máu cấp. Thi thể hiện được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Ngoerah để khám nghiệm pháp y.

Bác sĩ Nola Margaret Gunawan, chuyên gia pháp y thực hiện khám nghiệm, cho biết các vết thương trên người nạn nhân rất lớn, tập trung ở nửa thân trên. Bà Gunawan cũng đưa ra cảnh báo về tình trạng mất an ninh trật tự tại hòn đảo này. Theo bác sĩ Gunawan, trong 5 năm từ 2019 đến hết 2024, bà chỉ thực hiện khám nghiệm một ca sát hại. Tuy nhiên, chỉ trong nửa đầu năm 2025, trung bình mỗi tháng bà tiếp nhận một nạn nhân. Ông Pouw là trường hợp bị sát hại thứ hai bà xử lý từ đầu năm nay.

Cảnh sát hiện bác bỏ giả thuyết giết người cướp tài sản do đồ đạc của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn tại hiện trường. Vụ tấn công này tiếp nối chuỗi án mạng có yếu tố băng đảng xảy ra trên đảo đầu năm nay. Trước đó vào tháng 2, một công dân Ukraine bị bắt cóc và sát hại bởi một nhóm tội phạm. Đầu tháng 3, ba người Australia cũng bị kết án vì giết người có mưu đồ trong một vụ thanh toán nợ nhầm đối tượng.

Liên quan đến nhân thân nạn nhân, tờ Algemeen Dagblad (Hà Lan) đưa tin Rene Pouw là tội phạm ma túy đang bị truy nã. Hồ sơ cho thấy Pouw bị kết án 5 năm tù vào năm 2005 tại Hà Lan nhưng đã bỏ trốn vào năm 2006. Năm 2011, đối tượng bị bắt lại tại Tây Ban Nha để thi hành nốt bản án trước khi di chuyển sang Đông Nam Á. Vụ tấn công mang dấu hiệu của một vụ thanh toán nợ nần trong giới tội phạm.

Hiện, cảnh sát Badung đang phối hợp với cảnh sát Bắc Kuta triển khai lực lượng truy xét trên toàn đảo để xác định danh tính và nơi lẩn trốn của các hung thủ.

Mai Phương (Theo The Sun, Daily Express)