Du khách bị bắt ở Bali vì ra đường trong ngày cấm

Khách Mỹ cố tình ra đường trong ngày lễ thiêng của Bali bị lực lượng an ninh bắt giữ và cảnh cáo.

Karl Adolf Amrhein, du khách Mỹ 57 tuổi, bị lực lượng an ninh ở Bali tạm giữ vào sáng 19/3 sau khi bị phát hiện đi bộ trên đường chính tại làng Sukawati lúc 7h, thời điểm diễn ra "Ngày tĩnh lặng" (Nyepi). Theo cơ quan chức năng, người này đã giả vờ bị câm khi bị đưa về đồn cảnh sát, sau đó liên tục yêu cầu được thả tự do.

Sau khi làm việc với giới chức, người đàn ông khai báo đang đi tìm chỗ ở mới sau khi "buộc phải rời khỏi" khách sạn trước đó tại Ubud do hết hạn lưu trú. Cảnh sát địa phương đã hộ tống du khách đến một biệt thự gần đó để lưu trú và đưa ra cảnh báo nếu có hành vi vi phạm tiếp theo.

Nyepi là ngày lễ tâm linh và văn hóa quan trọng dành cho việc chiêm nghiệm, thiền định và thanh lọc tâm hồn. Ngày lễ này bắt nguồn từ Ấn Độ giáo, chiếm khoảng 87% dân số trên đảo.

Giới chức Bali cũng khuyến cáo du khách cần hiểu rõ mức độ nghiêm ngặt của kỳ nghỉ lễ này. Trong 24 giờ vào một ngày thuộc tháng 3 hằng năm, toàn bộ đường phố Bali sẽ dừng hoạt động để cử hành lễ Nyepi.

Các quy định bao gồm cấm sử dụng ánh sáng, âm nhạc, phương tiện giao thông và vận tải. Quy định áp dụng cho tất cả mọi người trên đảo, không phân biệt tôn giáo hay quốc tịch. Tất cả doanh nghiệp và dịch vụ công cộng đều đóng cửa, ngoại trừ dịch vụ khẩn cấp. Hoạt động hàng không cũng bị đình chỉ hoàn toàn.

Người dân và khách du lịch phải ở trong nhà hoặc nơi lưu trú. Các khách sạn sẽ tư vấn cho khách về các hoạt động được phép; một số nơi cung cấp tiệc buffet tĩnh lặng và hạn chế quyền sử dụng các cơ sở hạ tầng nghỉ dưỡng. Một số cơ sở lưu trú khác yêu cầu khách tuyệt đối không ra khỏi phòng và giao đồ ăn tận nơi.

Năm 2020, một du khách Mỹ từng bị lực lượng chức năng tại Kuta tạm giữ sau khi chạy bộ trong ngày Nyepi. Người này khi đó cho biết "chỉ muốn đi chạy bộ" và từ chối quay về biệt thự khi được thông báo.

Hoài Anh (Theo News Au)