Du khách ấn tượng với giải marathon xuyên rừng ngập mặn

Cà MauNhiều cung đường xuyên hệ sinh thái rừng ngập mặn, công tác chuẩn bị chu đáo... thu hút hàng nghìn vận động viên tham gia giải Đất Mũi Marathon - Cà Mau 2022.

Hơn 2.500 vận động viên và du khách trên cả nước, nước ngoài vừa tham gia giải Đất Mũi Marathon Cà Mau 2022, cúp PetroVietNam tại Quảng trường Cột cờ Hà Nội xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Các vận động viên và du khách đã tham gia 4 nội dung cự ly gồm: 42 km, 21 km (chuyên nghiệp), 10 km và 5 km (phong trào). Dù xuất phát trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng bằng ý chí và tinh thần thể thao mạnh mẽ, các vận động viên đã vượt qua thử thách và chinh phục nhiều cung đường ở Đất Mũi.

Các vận động viên chạy qua nhiều cung đường xuyên hệ sinh thái rừng ngập mặn. Ảnh: Lê Cảnh

Nhiều vận động viên cho biết, công tác tổ chức đảm bảo an toàn; điều kiện ăn ở, sinh hoạt, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và thi đấu tốt; cung đường xuyên hệ sinh thái rừng ngập mặn đa dạng... mang đến cho họ nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Buổi sáng tuy mưa nặng hạt, nhưng không khí giải chạy diễn ra rất sôi nổi. Vận động viên Lê Kim Cương, xã Khánh Hòa, huyện U Minh chia sẻ: "Vì là lần đầu tiên tôi tham gia giải narathon tại tỉnh nhà, nên vừa vui nhưng vừa hồi hộp. Tôi rất tự hào vì tỉnh đã tạo ra một sân chơi quy tụ vận động viên từ nhiều nơi về, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương Cà Mau giàu đẹp, nghĩa tình đến với người".

Theo anh Lê Hoàng Cảnh - đơn vị công tác tại một công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau - ngoài tạo sân chơi và lan tỏa tinh thần chạy bộ, giải còn giúp nhiều người rèn luyện sức khỏe, sự kiên cường. Điều này thể hiện, dù trong thời tiết mưa, nhưng các vận động viên vẫn thức sớm và tham gia đầy đủ, không bỏ cuộc trước mọi thử thách.

Các vận động viên nữ nhận giải thưởng cự ly 42 km. Ảnh: Kim Anh

Ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho nhiều vận động viên thắng giải ở từng cự ly. Riêng ở nội dung cự ly 42 km nữ, vận động viên Nguyễn Thị Đường đã xuất sắc về nhất; vận động viên Trương Văn Tâm về nhất cự ly 42 km nam. Ngoài ra, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietNam) còn trao tặng các giải thưởng phụ cho những vận động viên xuất sắc, đang công tác trong nhiều lĩnh vực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Thư Kỳ