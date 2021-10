Du học Thụy Điển - nền giáo dục Bắc Âu tiên tiến

Thụy Điển có nhiều trường đại học chất lượng đào tạo hàng đầu thế giới như ĐH Lund top 87 thế giới, ĐH Uppsala top 124 với 8 giải Nobel...

Thụy Điển là một trong 5 quốc gia vùng Bắc Âu, cùng với Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Iceland. Đây cũng là quê hương của giải thưởng Nobel. Năm 2021, Thuỵ Điển đứng thứ hai thế giới, và đứng thứ nhất trong khu vực EU về Đổi mới sáng tạo theo Bảng xếp hạng Global Innovation Index

Trong nhiều Bảng xếp hạng trên thế giới, giáo dục Thụy Điển cũng nằm ở các vị trí đầu. Mặc dù chỉ có 10 triệu dân, đất nước này có nhiều trường đại học chất lượng đào tạo hàng đầu thế giới, như: Đại học Lund top 87 thế giới, Đại học Uppsala top 124 thế giới với 8 giải Nobel, Đại học SLU (Swedish University of Agricultural Sciences) top ba thế giới trong đào tạo Nông lâm nghiệp. Tổng cộng Thụy Điển có 12 trường nằm trong danh sách trường đại học tốt nhất thế giới, theo Times Higher Education.

Tự do đi kèm với trách nhiệm

Phần lớn việc học của sinh viên tại đây diễn ra bên ngoài lớp, do sinh viên tự giác nghiên cứu hoặc học theo nhóm. Các hoạt động nhóm được đặt lên hàng đầu vì sẽ khuyến khích sinh viên học từ chính những người khác và học cách giải quyết vấn đề khi hoạt động trong tập thể. Làm việc trong các nhóm đa dạng khác nhau cũng giúp người học phát triển kỹ năng ra quyết định, kỹ năng quản lý thời gian, và kỹ năng xã hội. Sinh viên phải chịu trách nhiệm cho việc học tập của họ.

Phần lớn thời gian sinh viên sẽ tự tìm hiểu hoặc làm việc nhóm, thay vì chỉ ngồi tiếp thu kiến thức trong các lớp học

Tư duy phản biện

Phương pháp giảng dạy ở các trường đại học Thuỵ Điển là khuyến khích tư duy phản biện. Sinh viên sẽ thảo luận về những kiến thức được học, thậm chí có thể chất vấn những quan điểm được cho là dĩ nhiên. Tranh luận với bạn học và giảng viên đều được chấp nhận và khuyến khích. Không chỉ dừng lạitrong các lớp học, ý kiến của sinh viên còn được lắng nghe ở nhiều mặt, có thể là thay đổi nội dung, cấu trúc của chương trình học, hoặc điều chỉnh môi trường học tập xung quanh.

Bình đẳng

Thuỵ Điển được công nhận là một trong những nước bình đẳng nhất trên thế giới. Quyền bình đẳng vì thế cũng là cốt lõi trong hệ thống giáo dục bậc cao của đất nước này. Sinh viên mọi tầng lớp đều được chào đón, không phân biệt giới tính, tôn giáo, quốc tịch, địa vị xã hội. Không có độ tuổi tối đa được đi học đại học, tạo cơ hội học tập bậc cao trọn đời cho mọi người.

Sinh viên được khuyến khích trao đổi và thậm chí là phản biện với giảng viên.

Nói tiếng Anh

Thuỵ Điển thường xuyên được xếp hạng là quốc gia đứng đầu trên thế giới dành cho những người không dùng Tiếng Anh là ngôn ngữ bản địa. Bạn có thể dễ dàng đi lại và hoạt động khắp đất nước mà không cần biết tiếng bản địa. Sinh viên có thể nói Tiếng Anh mọi nơi, từ lớp học, đến ngoài đời thường.

Cơ hội du học Thụy Điển

Thụy Điển hiện cung cấp hơn 100 chương trình cử nhân và 1.000 chương trình thạc sĩ dạy bằng tiếng Anh. Với chính sách ưu đãi, sinh viên quốc tế được phép làm thêm ngoài giờ học và được ở lại 12 tháng sau tốt nghiệp để tìm việc làm.

Quy trình nộp hồ sơ thuận tiện. Sinh viên đăng ký nhập học tại một cổng tuyển sinh duy nhất trên toàn Thụy Điển (Universityadmissions.se). Với một bộ hồ sơ, sinh viên được phép sắp xếp chọn 8 nguyện vọng đối với chương trình cử nhân hoặc 4 nguyện vọng đối với chương trình thạc sĩ nhằm gia tăng cơ hội.

Hiện có hơn 50 loại học bổng, bao gồm học bổng chính phủ, học bổng Erasmus Mundus, học bổng cung cấp bởi các trường đại học và học bổng của các tổ chức khác nhằm hỗ trợ trang trải chi phí cho sinh viên quốc tế.

Số lượng sinh viên quốc tế đến Thụy Điển học tập đang tăng dần trong những năm gần đây nhờ nhiều chính sách ưu đãi.

Chủ nhật, ngày 17/10, mạng lưới cựu sinh viên Thụy Điển tại Việt Nam tổ chức sự kiện tìm hiểu thông tin du học Thụy Điển "Study in Sweden 2021: A place for your next journey".

Tham gia sự kiện, phụ huynh và học sinh sẽ được tìm hiểu về đất nước Thụy Điển, thông tin về hệ thống giáo dục, cơ hội học tập của các bậc cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và các chương trình ngắn hạn. Ngoài ra, thông tin về quy trình ứng tuyển, nộp hồ sơ và nộp học bổng cũng sẽ được truyền tải. Đây là dịp để phụ huynh và học sinh kết nối với chính các du học sinh hiện đang sinh sống và học tập tại Thụy Điển, cùng với các tổ chức giáo dục, trung tâm tư vấn du học hàng đầu.

Thông tin chi tiết sự kiện:

Thời gian: 15h – 17h, Chủ nhật, ngày 17/10

Hình thức: Trực tuyến qua Zoom

Đăng ký tham gia sự kiện tại: https://bit.ly/sanv_sis_date_1701_regis

Trang chính sự kiện tại đây.

Giáo dục Thụy Điển – Nguồn thông tin chính thức tại Việt Nam: giaoducthuydien.vn

