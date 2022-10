Dư địa tăng trưởng của bất động sản Nghệ An

Kinh tế tăng trưởng, hạ tầng được đẩy mạnh đầu tư cùng lợi thế về du lịch tạo động lực cho thị trường bất động sản Nghệ An phát triển.

Trong 9 tháng đầu năm nay, lần đầu tiên Nghệ An lọt vào top 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước. Cùng với những điều kiện thuận lợi về hạ tầng giao thông, thu hút du lịch, tỉnh này được giới đầu tư đánh giá có nhiều dư địa để hút dòng tiền bất động sản.

Những động lực chính

Tại phiên họp thường kỳ tháng 9, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết kinh tế của tỉnh tiếp tục phục hồi nhanh và tích cực, ghi nhận mức tăng trưởng 9,22% trong 9 tháng đầu năm. Môi trường đầu tư kinh doanh tại tỉnh tiếp tục được cải thiện. Đến ngày 20/9, tỉnh đã cấp mới cho 80 dự án, điều chỉnh 79 lượt dự án, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm gần 31.490 tỷ đồng.

Không chỉ tình hình kinh tế tích cực, hạ tầng giao thông tại Nghệ An sẽ được đẩy mạnh đầu tư thời gian tới. Trong quý đầu năm nay, Bộ Giao thông vận tải cho biết sẽ dành hơn 12.600 tỷ đồng vốn đầu tư công thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025. Hàng loạt dự án trọng điểm được nghiên cứu đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) như dự án nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh, xây dựng Cảng nước sâu Cửa Lò, xây dựng cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn (đi qua Nghệ An)...

Một góc trung tâm TP Vinh. Ảnh: Quang Vinh

Một số dự án đường bộ cũng được ưu tiên đầu tư như đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An), đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ)... Đặc biệt, dự án cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghệ An đang được xây dựng có thể rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Vinh chỉ còn chưa đầy 4 tiếng thay vì 6 tiếng như hiện nay sau khi tuyến đường đi vào vận hành.

Kết nối giao thông được đẩy mạnh đầu tư giúp Nghệ An phát huy khả năng thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Trong 9 tháng đầu năm nay, tỉnh nằm trong top 10 địa phương thu hút nhiều du khách nhất với 5,92 triệu lượt, doanh thu ước đạt gần 5.000 tỷ đồng. Là tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam, nằm ở trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ, Nghệ An được thiên nhiên ưu ái về cảnh sắc thiên nhiên với Khu dự trữ sinh quyển miền Tây được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thiên nhiên thế giới. Tỉnh sở hữu nhiều bãi tắm đẹp trải dài trên 82 km bờ biển, số giờ nắng nhiều, thuận tiện cho phát triển loại hình nghỉ dưỡng quanh năm.

Tiềm năng thị trường bất động sản

Theo các chuyên gia, nếu như trước đây, Nghệ An ít khi xuất hiện trên bản đồ đầu tư bất động sản của giới đầu tư chuyên nghiệp thì hiện nay bước tiến về kinh tế, hạ tầng đã tạo ra sự chuyển biến lớn, đặc biệt ở TP Vinh, đô thị hạt nhân của tỉnh. Mới đây, tỉnh đã chốt phương án mở rộng địa giới hành chính thành phố này gấp hai lần hiện nay khi dự kiến sáp nhập với thị xã Cửa Lò và 9 xã thuộc huyện Nghi Lộc. Điều này sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, thu hút số lượng lao động, chuyên gia chất lượng cao trong và ngoài nước đến đây sinh sống, làm việc, tạo nhu cầu lớn về bất động sản nhà ở, thương mại, nghỉ dưỡng.

Thực tế, thời gian vừa qua, thị trường Vinh đã ghi nhận sự hiện diện của nhiều chủ đầu tư lớn như Vingroup, T&T Group, Công ty Hóa dầu Quân đội, liên danh Eurowindow Holding - Công ty Xây dựng và Quản lý dự án số 1... Mới đây, tại xã Hưng Hòa, nhà sáng lập Ecopark cũng ra mắt tổ hợp khu đô thị sinh thái khép kín gần 200 ha tại TP Vinh. Với mục tiêu xây dựng khu đô thị xanh đáng sống tại miền Trung hàng loạt tiện ích đồng bộ, dự án này được kỳ vọng giúp thị trường bất động sản Nghệ An tăng nhiệt trong thời gian tới.

Phối cảnh một phân khu tại khu đô thị của nhà sáng lập Ecopark tại TP Vinh. Ảnh: Ecopark

Ông Nguyễn Anh Tú - Phó tổng thư ký Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng việc đổ bộ của nhiều doanh nghiệp với các dự án quy mô lớn đang "thổi" vào Vinh một luồng gió mới, đánh thức vùng đất đầy tiềm năng này. Thành phố đang phát huy những dư địa sẵn có cho phát triển địa ốc trong bối cảnh quỹ đất tại trung tâm đô thị lớn lớn ngày càng hạn hẹn, những thị trường ven biển khác đã bão hòa.

"So với Sầm Sơn, Hạ Long, Quy Nhơn... giá nhà đất tại Vinh còn khá cạnh tranh giúp thành phố này trở thành điểm sáng trong đầu tư bất động sản", ông Tú cho hay.

Đồng quan điểm với ông Tú, ông Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Nghệ An cho rằng thị trường bất động sản Vinh - Nghệ An đang khởi sắc khi giá đất tại một số tuyến phố dần tiệm cận với một số nơi ở các thành phố lớn. Thời gian tới, thị trường này sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư hơn bởi địa phương nhận được nhiều chính sách ưu ái cũng như tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng .

"Nguồn vốn FDI tăng mạnh, nhiều khu công nghiệp phát triển cùng với sự xuất hiện các dự án quy mô lớn sẽ thúc đẩy lực cầu và mặt bằng giá các loại hình bất động sản ở địa phương", ông Khánh cho biết.

Diệp Anh