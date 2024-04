Dự báo thiếu hơn 55.000 giáo viên mầm non

Bộ Giáo dục dự báo cả nước thiếu hơn 55.400 giáo viên để phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi, từ nay đến 2030.

Thông tin được Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu trong báo cáo xây dựng Nghị quyết Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, hôm 4/4.

Trước mắt, đến năm 2026, ngành giáo dục có hơn 54.900 chỉ tiêu tuyển mới giáo viên mầm non. Trong đó, Bộ Chính trị giao hơn 26.500 chỉ tiêu và khoảng 28.500 chỉ tiêu mà các tỉnh vẫn còn, chưa tuyển được.

Dù vậy, theo Bộ, khó khăn lớn nhất hiện nay là tình trạng giáo viên bỏ việc. Việc tuyển dụng ở nhiều địa phương không đáp ứng được nhu cầu do áp lực công việc lớn, thời gian làm việc dài, thu nhập thấp.

Về cơ sở vật chất, để phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi, cả nước thiếu khoảng 39.000 phòng học cùng các trang thiết bị, đồ dùng học tập. Tổng kinh phí cần cho việc này là trên 32.000 tỷ đồng (bình quân hơn 6.400 tỷ đồng/năm).

Thầy giáo hướng dẫn học sinh chơi trò chơi ở một trường mầm non của Điện Biên. Ảnh: Ngọc Thành

Hồi tháng 8/2023, Vụ Giáo dục Mầm non lấy ý kiến việc thí điểm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo trong độ tuổi 3-4; 4-5 tại một số địa phương. Ba tháng sau, trong Nghị quyết về nâng cao chất lượng chính sách xã hội, Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XIII yêu cầu đến năm 2030, cả nước "hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi".

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đề xuất Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt và ban hành Nghị quyết về việc này, tạo hành lang pháp lý triển khai đại trà. Thời gian dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua dự kiến vào kỳ họp tháng 10 năm nay.

Phổ cập giáo dục là tổ chức hoạt động giáo dục để mọi công dân trong độ tuổi được học tập và đạt đến trình độ học vấn nhất định. Hiện, ở bậc mầm non, nhà nước phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi. Đến nay, tất cả địa phương huy động được 99,8% trẻ 5 tuổi đến trường.

Năm học 2022-2023, cả nước có hơn 15.000 nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non với 5 triệu học sinh. Tổng số giáo viên mầm non là hơn 372.000 người.

Bình Minh