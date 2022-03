Dự báo giá căn hộ sẽ tăng trong năm 2022

Do thiếu hụt nguồn cung, nhiều báo cáo thị trường nhận định giá chung cư năm 2022 sẽ tiếp tục tăng.

Tại TP HCM, VNDirect Research dẫn số liệu từ CBRE Việt Nam cho thấy thị trường căn hộ trong quý IV/2021 phục hồi nhẹ với nguồn cung mới, tăng 5,5% so với cùng kỳ, đạt 7.062 căn, kéo theo lượng giao dịch tăng 12,4% so với cùng kỳ, đạt 5.683 căn. Giá căn hộ thứ cấp tại TP HCM trong quý cuối năm ngoái ghi nhận mức tăng trưởng ổn định, trung bình ở mức 4,1% so với cùng kỳ.

Không gian căn hộ D-Aqua. Ảnh: DHA Corp

Theo báo cáo nhà ở và thị trường bất động sản năm 2021 của Bộ Xây dựng, căn hộ bình dân được xếp vào mức giá dưới 25 triệu đồng mỗi m2. Tuy nhiên tại TP HCM hầu như không có dự án có căn hộ giá này.

Căn hộ trung cấp tại TP HCM vào thời điểm cuối năm 2021 có mức giá khoảng 35 triệu đến 45 triệu mỗi m2 và căn hộ cao cấp có mức giá trên 50 triệu đang dẫn dắt thị trường.

Báo cáo từ trang kênh thông tin Batdongsan cho biết, trong tháng đầu tiên của năm 2022, giá chào bán căn hộ trên các chợ địa ốc online có xu hướng đi lên dù cận kề kỳ nghỉ Tết. Cụ thể, trong tháng 1/2022, giá chào bán nhà chung cư tại TP HCM trên các sàn trực tuyến nhích nhẹ 1,8% so với cuối năm ngoái.

Các chuyên gia nhận định thị trường năm 2022 sôi động trở lại ngay từ đầu năm. Tuy nhiên, do thiếu hụt nguồn cung sơ cấp, vì thế giá căn hộ được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2022.

Theo DHA Corp, D-Aqua đang được thị trường TP HCM đánh giá là một trong những dự án căn hộ cao cấp tại nội thành có mức giá tốt và phương án thanh toán linh hoạt. Mức giá dự kiến của D-Aqua từ 3,2 tỷ mỗi căn hộ 2 phòng ngủ.

Trong phương thức thanh toán dự kiến, khách chọn phương án vay vốn chỉ thanh toán 30% giá trị căn hộ, ngân hàng sẽ hỗ trợ cho vay 70% giá trị căn hộ lên đến 20 năm. Khách hàng còn được miễn lãi suất và ân hạn nợ gốc cho đến khi nhận nhà. Nếu chọn phương thức thanh toán bằng vốn tự có, khách hàng sẽ chỉ phải chi trả 1 - 2% mỗi tháng để giảm bớt áp lực tài chính.

Phối cảnh dự án D-Aqua. Ảnh: DHA Corp

Từ D-Aqua dễ dàng kết nối tới các quận trung tâm trong vòng chỉ 10 - 20 phút. Nhờ giao thông liên vùng hoàn chỉnh, D-Aqua thừa hưởng mạng lưới tiện ích ngoại khu như: siêu thị Co.op Mart, siêu thị Metro Bình Phú, chợ Bình Tây, chợ Lớn, Vincom Hùng Vương Plaza, Vạn Hạnh Mall, Bệnh viện Y dược, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Hùng Vương... Dự án còn thừa hưởng 125m mặt tiền sông đắt giá tại Bến Bình Đông.

Điểm nhấn của dự án là kiến trúc tháp đôi hiện đại, khu phố chợ thương mại ngoài trời. Dự án còn sở hữu tổ hợp tiện ích hiện đại như: suối cảnh quan xanh mát, hồ bơi sợi quang học, aqua gym, rạp chiếu phim ngoài trời, đường dạo bộ chân mây...

Phối cảnh tiện ích dự án D-Aqua. Ảnh: DHA Corp

"Vài năm nữa khi cầu Bình Tiên hoàn thiện, bus sông số 2 hoạt động, các tuyến Metro hiện đại như số 3A, số 5, số 6 dần hiện hữu, nơi đây sẽ trở thành một trong những khu vực bất động sản đáng sở hữu", đại diện DHA Corp nhận định.

Sơn Quỳnh