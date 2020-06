Dự án xóa cận bằng phương pháp mổ không chạm mắt

Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga thực hiện dự án 'Xóa cận khắp Sài Gòn' bằng phương pháp Laser không dao - không chạm - không đau.

Dự án "Xoá cận khắp Sài Gòn" tổ chức bởi Hệ thống Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga tại Việt Nam với mục đích xử lý tật khúc xạ, trang bị kiến thức bảo vệ mắt cho người dân, hỗ trợ chi phí cho bệnh nhân. Tham gia chương trình, khách hàng sẽ được xử lý triệt để tật khúc xạ bằng Laser không dao - không chạm - không đau - không chảy máu. Phương pháp áp dụng phổ biến trên thế giới và được FDA Mỹ công nhận.

Tiến sĩ, bác sĩ Boris Fattakhov - Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga TP HCM cho biết, phương pháp phẫu thuật khúc xạ bằng Laser sẽ thích hợp với những bệnh nhân có độ cận cao, giác mạc mỏng, áp lục nội nhãn giả 1/3 so với tạo vạt bằng dao, thời gian phục hồi nhanh và tỷ lệ biến chứng gần như không có. Trong số các phương pháp phẫu thuật khúc xạ bằng Laser, Relex Smile có thời gian hồi phục chỉ 7 ngày, hạn chế tối đa biến chứng xô, lệch, nhãn vạt do tác động bên ngoài. Do đó, Relex Smile là một trong những phương pháp đỉnh cao trong phẫu thuật khúc xạ.

Bệnh nhân đến khám mắt tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga.

Nếu gặp khó khăn về chi phí, bệnh nhân xóá cận có thể tham gia chương trình trả góp lãi suất 0%, không đặt cọc với thủ tục đơn giản, nhanh chóng. Ngoài ra, khách hàng ở xa nhận hỗ trợ 50% hoặc miễn phí chi phí phòng lưu trú khi khám, điều trị tại bệnh viện. Phòng ốc thuộc hệ thống khép kín tại bệnh viện, trang bị đầy đủ tiện nghi, mang đến sự thoải mái, riêng tư trong quá trình khám chữa bệnh. Do đó, bệnh nhân không mất thời gian di chuyển.

Phương pháp Laser không dao - không chạm - không đau có lợi cho sức khỏe đôi mắt.

Ông Ôn Trung Anh - Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga TP HCM, chia sẻ, tại Việt Nam, nhiều bệnh viện quốc tế trang bị các phòng bệnh với nội thất tiêu chuẩn khách sạn. Tuy nhiên, để vận hành một hệ thống lưu trú đạt chuẩn chất lượng dịch vụ khách sạn trên nền mô hình y khoa mang lại nhiều sức ép cho bệnh viện, bệnh nhân. "Để đảm bảo được chất lượng y tế, đưa dịch vụ tốt đến bệnh nhân, chúng tôi đưa mô hình lưu trú khách sạn vào bệnh viện", ông nói.

Phòng bệnh với nội thất tiêu chuẩn khách sạn tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga.

Ông Trung Anh cho biết thêm, xã hội phát triển, công nghệ điện tử hiện đại, tỷ lệ người mắc tật khúc xạ gia tăng, có xu hướng trẻ hoá. Tật khúc xạ gây ra sự bất tiện trong công việc, rào cản về nghề nghiệp, mặc cảm về thẩm mỹ, hạn chế những trải nghiệm trong cuộc sống. Trong suốt hơn 12 năm hoạt động khám chữa bệnh tại Việt Nam và hơn 3 năm triển khai dự án tại TP HCM, Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga xoá cận thành công cho hơn 30.000 bệnh nhân, giúp người dân có cơ hội tiếp cận với công nghệ điều trị chuyên sâu với chi phí thấp.

Lê Nguyễn