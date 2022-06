Masterise Group vừa công bố chương trình "Build a better future" trong tháng 4 bao gồm ba lĩnh vực: môi trường sống – giáo dục – cứu trợ nhân đạo. Để khởi động chương trình, tập đoàn hợp tác cùng UNICEF Việt Nam triển khai dự án "Innovation for children" hướng đến mục tiêu tạo ra một môi trường sống an toàn, trong sạch, lành mạnh và bền vững cho trẻ em Việt Nam.