Dự án Olympic sẽ có siêu đấu trường thể thao eSports, tổ hợp sân golf

Vingroup dự kiến xây siêu đấu trường thể thao eSports hàng chục nghìn chỗ, hai sân golf 18 hố tại khu đô thị Olympic.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đang được lấy ý kiến, Khu đô thị thể thao Olympic của Tập đoàn Vingroup là dự án trọng điểm quốc gia gắn với định hướng hình thành đô thị Olympic, trung tâm thể thao khu vực và quốc tế.

Dự án có quy mô nghiên cứu 16.000 ha, trong đó khu vực đô thị khoảng 9.171 ha. Phạm vi triển khai thuộc 12 xã, phường tại Hà Nội với nhiều trục giao thông bao quanh như quốc lộ 1, 21B, 21C, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, vành đai 3,5, vành đai 4.

Chủ đầu tư cho biết hiện trạng khu vực triển khai chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp (chiếm 54%), đất dân cư nông thôn (gần 17%), nuôi trồng thủy sản (11%). Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích đất trồng lúa từ 2 vụ trở lên (hơn 8.700 ha).

Dự án gồm 4 phân khu chính. Khu A (rộng 3.280 ha, quy mô dân số 310.000 người) dự kiến phát triển đô thị với các tòa phức hợp cao tầng gắn với mô hình TOD. Khu này sẽ bố trí các tổ hợp mua sắm, vui chơi giải trí, hệ thống khách sạn, resort nghỉ dưỡng.

Khu B (4.560 ha, 285.000 người) sẽ phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với sân vận động đẳng cấp quốc tế. Nhằm thu hút các sự kiện quốc tế, chủ đầu tư sẽ xây dựng tổ hợp các công trình trọng điểm ở khu này gồm sân vận động Lạc Việt (135.000 chỗ), cung thể thao dưới nước Global Aquatic Arena (40.000 chỗ), tháp thể thao.

Khu này còn bố trí siêu đấu trường thể thao điện tử eSports với hàng chục nghìn chỗ và tổ hợp sân golf với 2 sân 18 hố phục vụ giải đấu chuyên nghiệp.

Khu C (4.498 ha, 280.000 người) tập trung phát triển khu đô thị dịch vụ, nghỉ dưỡng gắn với không gian sinh thái sông Hồng. Trong đó, có làng vận động viên quốc tế với hàng nghìn căn hộ, biệt thự; hệ thống khách sạn, resort cùng các khu ở sinh thái trong lõi đô thị.

Khu D (3.743 ha, 275.000 người) dự kiến xây dựng trục cảnh quan đa chức năng gồm khu trung tâm dịch vụ thương mại sân golf, nhà thấp tầng.

Quy mô khu đô thị thể thao Olympic. Đồ họa: Tạ Lư

Chủ đầu tư cho biết sẽ bố trí khu đất nhà ở xã hội độc lập với hạ tầng đồng bộ. Còn quỹ đất nhà xã hội tại các dự án nhà thương mại sẽ được xác định khi triển khai.

Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 350.000 tỷ đồng, gồm cả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư. Đến năm 2030, chủ đầu tư dự kiến hoàn thành xây dựng tổ hợp ga Ngọc Hồi, tổ hợp công trình thể thao trọng điểm.

Giai đoạn 2030-2040, doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện từng nhóm nhà ở của khu đô thị, xây dựng bệnh viện, trung tâm y khoa thể thao. Toàn bộ khu đô thị dự kiến hoàn thiện sau 2040.

Trên thế giới, khu đô thị thể thao (Sports urban area) được định nghĩa là các tổ hợp thể thao (sân vận động, bể bơi, học viện đào tạo... tiêu chuẩn quốc tế) kết hợp cùng khu dân cư, đô thị. Ngoài ra, các tổ hợp này cũng có các công trình tổ hợp thương mại, giải trí, du lịch... Một số dự án điển hình như Dubai Sports City (UAE) quy mô 5.000 ha, Qatar Sports City - Aspire Zone, Melbourne & Olympic Park (Australia).

Hiện tại, mặt giá ở khu vực phía nam thấp hơn phía tây và đông của Hà Nội khi chưa có nhiều dự án, khu đô thị quy mô. Quỹ đất tại phía nam cũng còn nhiều hơn so với các khu vực khác ở Thủ đô.

Ngọc Diễm