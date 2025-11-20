Dự án nhà xã hội gần 15 triệu một m2 ở Hà Nội sắp mở bán

Dự án nhà xã hội thuộc khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh cũ với giá khoảng 14,8 triệu mỗi m2 sẽ được mở bán trong tháng 12.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố thông tin về hai tòa nhà ở xã hội CT-05 và CT-06 trong khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 sau khi khởi công. Dự án này nằm tại xã Quang Minh (trước đây thuộc huyện Mê Linh cũ), cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 km về phía bắc. Hai tòa nhà xã hội trên do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư, diện tích hơn 15.400 m2.

Theo Sở Xây dựng, chủ đầu tư đang triển khai dự án đúng tiến độ và công trình có thể hoàn thành, bàn giao nhà vào quý IV/2026. Người dân có thể nộp hồ sơ đăng ký mua từ tháng 12. Đây sẽ là dự án có giá thấp nhất sắp được mở bán tại Hà Nội.

Sở cho biết mỗi tòa nhà xã hội tại dự án cao 6 tầng, có 89 căn để bán và 33 căn cho thuê. Tại tòa CT-05, giá bán khoảng 14,88 triệu đồng mỗi m2 (gồm VAT và phí bảo trì). Như vậy, căn nhỏ nhất tại block này với diện tích hơn 56 m2 có tổng giá trị khoảng 835 triệu, còn căn rộng nhất 68,3 m2 hơn 1 tỷ đồng.

Giá bán tại tòa CT-06 thấp hơn một chút - khoảng 14,79 triệu mỗi m2 (gồm VAT, phí bảo trì). Với mức này, giá căn hộ nhỏ nhất tại đây khoảng 831 triệu, căn lớn nhất là 1 tỷ đồng. Giá cho thuê căn hộ tại hai block này lần lượt là 48.766 đồng và 47.918 đồng mỗi m2 một tháng, đã gồm thuế và chi phí bảo trì.

Tại khu vực huyện Mê Linh cũ, dự án nhà xã hội khác thuộc khu nhà ở đô thị Kim Hoa, xã Tiến Thắng nhận hồ sơ đăng ký mua từ đầu tháng 11 với giá hơn 20 triệu đồng một m2. Tại đợt mở bán đầu tiên, chủ đầu tư "tung" 480 căn hộ trên tổng số 720 căn của dự án.

Trước sáp nhập các đơn vị hành chính, huyện Mê Linh là một trong những thị trường bất động sản ven Hà Nội từng trải qua nhiều đợt phát triển nóng. Từ năm 2008, làn sóng xây dựng khu đô thị đã diễn ra ồ ạt tại khu vực này. Hiện, nhiều công trình vẫn trong cảnh dở dang, số dự án nhà ở thương mại và nhà xã hội tại đây ít hơn nhiều so với các khu vực ngoại thành khác ở Hà Nội.

Theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội, Hà Nội được giao làm 56.200 căn đến hết năm 2030 - thuộc nhóm cao nhất cả nước. Năm nay, thành phố dự kiến hoàn thành 6 dự án với hơn 4.700 căn, vượt chỉ tiêu theo năm.

Từ cuối 2024 đến nay, liên tiếp dự án nhà xã hội tại thủ đô được khởi công, nhưng giá có xu hướng tăng. Ba năm trước, giá mở bán nhà ở xã hội dưới 20 triệu đồng một m2, đến nay liên tục xuất hiện dự án 25-29,4 triệu đồng.

Anh Tú