Dự án nghỉ dưỡng Hoà Bình có trung tâm điều trị xương khớp

Trung tâm trị liệu cột sống tại Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi tận dụng nguồn khoáng nóng giàu khoáng chất tốt cho sức khỏe, thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Nhằm nâng cao trải nghiệm nghỉ dưỡng cho khách hàng, Apec Group vừa phát triển mô hình trung tâm trị liệu cột sống tại Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi, trọng tâm là phương pháp "thủy khoáng trị liệu". Trung tâm cung cấp các phương pháp trị liệu toàn diện, bao gồm thải độc, chẩn đoán bệnh bởi chuyên gia, điều trị theo phác đồ chuyên biệt và chăm sóc tái tạo.

Phối cảnh không gian trị liệu tại Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi

Theo đại diện Apec Group, bởi nhu cầu trị liệu khác biệt với từng đối tượng, trung tâm trị liệu cột sống liên kết với đội ngũ chuyên gia vật lý trị liệu tại Mỹ để đưa ra liệu trình chăm sóc và phục hồi sức khỏe chuyên sâu mang tính cá nhân hóa.

"Phác đồ trị liệu là sự kết hợp giữa nhiều phương pháp phục hồi chức năng và các loại hình tắm khoáng dược liệu quý từ nền văn minh khoáng nóng phương Đông. Trung tâm hứa hẹn mang trải nghiệm trị liệu khoáng nóng, thải độc và làm đẹp trọn vẹn, khác biệt cho khách hàng", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Trung tâm Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi cung cấp ba dịch vụ chính: trị liệu cột sống và các bệnh xương khớp; giảm đau, thư giãn cơ xương khớp và trị liệu từng phần.

Với chu trình trị liệu cột sống và các bệnh xương khớp, phương pháp ngâm bồn khoáng nóng toàn thân được áp dụng, kết hợp với liệu pháp xoa bóp và tập vận động trong nước. Theo các chuyên gia, phương pháp góp phần giảm nguy cơ và triệu chứng của các bệnh viêm khớp, viêm cơ mãn tính, bệnh gout, bệnh viêm dây thần kinh, hiện tượng co cứng cơ sau khi tập luyện.

Phối cảnh không gian thủy trị liệu tại dự án.

Đối với liệu trình giảm đau, thư giãn cơ xương khớp, các chuyên gia chỉ định hình thức tắm bồn sục khoáng nóng kết hợp kích thích cơ học bằng các dòng nước sục xoáy. Phương pháp này góp phần xoa dịu cơn đau, ngăn chặn bại liệt, giảm co cứng, giãn mạch, cải thiện tuần hoàn cục bộ, làm mềm mô sẹo, làm sạch và kích thích tái tạo vết thương, giảm phù nề.

Dịch vụ cuối cùng áp dụng cho các bệnh nhân không có khả năng chịu được tác dụng ngâm nước toàn than hoặc chỉ có yêu cầu điều trị cục bộ. Phương pháp ngâm khoáng nóng, lạnh xen kẽ với nhau. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, liệu pháp này có tác dụng chống rối loạn tuần hoàn ngoại vi do co thắt động mạch, đổ mồ hôi chân tay, bong gân, viêm khớp.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), giai đoạn từ năm 2011 đến 2020 được xem là "thập niên xương khớp". Tại Việt Nam, nguy cơ gặp phải các vấn đề về thoái hóa khớp đang ngày càng trở nên phổ biến hơn và có xu hướng trẻ hóa.

Bệnh xương khớp đang có xu hướng trẻ hóa. Ảnh: Gettyimages.

Có 30% người trên tuổi 35, 60% người trên tuổi 65 và 85% người trên tuổi 85 gặp vấn đề về thoái hóa khớp. Những pháp điều trị bệnh hiệu quả và an toàn với sức khỏe, như thủy trị liệu tại dự án hứa hẹn đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng.

Theo đại diện Apec Group, để nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi sử dụng các máy móc, thiết bị công nghệ y tế đạt chuẩn quốc tế, nhân viên chăm sóc sức khỏe riêng và chuyên gia dinh dưỡng trong suốt quá trình điều trị, đảm bảo hiệu quả trị liệu đạt mức cao nhất.

"Chúng tôi không chỉ muốn kiến tạo một sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng thông thường mà còn muốn xây dựng khu trị liệu sức khỏe toàn diện, định nghĩa lại giá trị nghỉ dưỡng sức khỏe tại Hòa Bình nói riêng và Việt Nam nói chung", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Hoài Phong