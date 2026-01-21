Dự án nghỉ dưỡng của SonKim Land đạt giải tại International Property Awards

JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa do SonKim Land phát triển nhận giải "Dự án nghỉ dưỡng quốc tế xuất sắc nhất” nhờ thiết kế gắn văn hóa bản địa, định hướng phát triển bền vững.

Giải thưởng International Property Awards 2025-2026 (IPA - Giải thưởng bất động sản quốc tế) được tổ chức tại London, Vương quốc Anh, ngày 16/1. Theo đại diện nhà phát triển, giải thưởng lần này tiếp nối thành tích mà dự án đạt tại Asia Pacific Property Awards 2025-2026, qua đó ghi nhận chất lượng phát triển, thiết kế và vận hành của JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa trong bức tranh nghỉ dưỡng trên thế giới.

Đại diện doanh nghiệp nhận giải thưởng. Ảnh: SonKim Land

Ông Nguyễn Hoàng Việt, đại diện Ban giám đốc SonKim Land, cho biết việc liên tiếp được vinh danh tại International Property Awards là sự ghi nhận đối với năng lực phát triển dự án và tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp. Theo ông, SonKim Land tập trung xây dựng các công trình có vị trí chiến lược, thiết kế chỉn chu và tư duy phát triển gắn với bản sắc địa phương, nhằm mang lại trải nghiệm sử dụng thực chất, bền vững. Thành công của dự án tại Cam Ranh cho thấy cam kết của công ty trong định hướng phát triển các dự án mang tầm quốc tế, đồng thời tôn trọng giá trị văn hóa bản địa.

JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa tọa lạc tại Bãi Dài, ven vịnh Cam Ranh - khu vực được đánh giá cao về điều kiện tự nhiên và cảnh quan biển. Dự án do SonKim Land cùng Công ty Cổ phần Sao Phương Nam phát triển, chính thức khai trương, đi vào vận hành từ tháng 9/2025, dưới thương hiệu khách sạn cao cấp của Marriott International.

Dự án lấy cảm hứng từ văn hóa Chăm bản địa, thể hiện qua kiến trúc và tổ chức không gian. Trên quỹ đất 20,9 ha, JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa gồm 176 phòng khách sạn và 76 căn biệt thự đơn lập. Mật độ xây dựng được kiểm soát ở mức thấp, hơn 80% diện tích gắn kết với thiên nhiên và bảo tồn nguyên sơ với 1.000 loài thực vật phong phú. Các tiện ích phát triển theo tiêu chuẩn resort quốc tế, bao gồm khu spa, hồ bơi vô cực, trung tâm chăm sóc sức khỏe, không gian sự kiện cùng các dịch vụ cá nhân hóa, đáp ứng nhu cầu lưu trú và nghỉ dưỡng dài ngày.

Theo đại diện SonKim Land, với tư duy phát triển khác biệt, đề cao trải nghiệm người dùng và định hình phong cách sống chuẩn mực, đơn vị mong muốn hiện thực hóa chiến lược phát triển qua những dự án biểu tượng tại các vị trí đặc biệt, mang tầm vóc quốc tế.

International Property Awards là giải thưởng vinh danh các dự án bất động sản xuất sắc mang tầm quốc tế, của các tập đoàn phát triển bất động sản trên toàn thế giới. Các sự kiện trong khuôn khổ giải thưởng tổ chức tại nhiều châu lục như châu Phi, châu Á - Thái Bình Dương, Caribbe, Trung và Nam Mỹ, Bắc Mỹ, châu Âu. Công ty chiến thắng với điểm cao nhất tại mỗi khu vực tự động được chọn tranh tài ở cấp độ quốc tế - International Awards, nhằm tìm ra và vinh danh những công ty bất động sản tốt nhất thế giới.

Hội đồng hơn 100 giám khảo của International Property Awards lựa chọn dựa trên chuyên môn sâu rộng trong nhiều lĩnh vực liên quan đến thiết kế, phát triển và tiếp thị bất động sản với quy mô lớn. Mỗi giám khảo được phân bổ các hồ sơ dự thi phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của mình, nhằm đảm bảo tính chuyên sâu, công bằng và khách quan trong quá trình chấm giải. Giải thưởng trao dựa trên chất lượng thiết kế, thi công, trình bày của từng bất động sản, dự án bất động sản, bao gồm nội thất, kiến trúc và hoạt động tiếp thị.

Đại diện SonKim Land phân tích, việc JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa được vinh danh tại cấp độ quốc tế cho thấy dự án đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về thiết kế và phát triển. Đồng thời, kết quả này cũng góp phần củng cố vị thế của đơn vị trong phân khúc bất động sản cao cấp tại Việt Nam, khi doanh nghiệp từng bước mở rộng hoạt động ra các thị trường và loại hình dự án mới.

Sau gần ba thập niên phát triển, SonKim Land hiện hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản nhà ở, văn phòng thương mại cao cấp và dịch vụ quản lý. Doanh nghiệp theo đuổi chiến lược phát triển gắn với thiết kế, di sản và trải nghiệm sử dụng, hướng tới việc tạo ra các dự án có giá trị dài hạn, phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường bất động sản Việt Nam.

Hoàng Đan