Dự án La Pura đảm bảo tiến độ thi công sau nửa năm ra mắt

Công trường dự án La Pura ghi nhận nhịp thi công ổn định, với nhiều hạng mục kết cấu hoàn thiện và các tòa căn hộ đồng loạt lên cao sau 6 tháng ra mắt.

Tại phân khu Zenia, tháp B3 đã xây lên tầng 21, tháp B4 lên tầng 24. Với phân khu Risa, tháp A3 và A4 lần lượt lên tầng 19 và tầng 18. Dự án cũng được đẩy mạnh thi công kết cấu hoàn thiện, cơ điện bên trong toà nhà. Hiện tại, mỗi ngày công trường tập trung hơn 700 công nhân, kỹ sư, chia làm nhiều mũi thi công, đảm bảo bàn giao giai đoạn 2027 - 2028.

Tiến độ xây dựng thực tế các tòa tháp đầu tiên của La Pura thời điểm tháng 1.

Đại diện Phát Đạt cho biết, tiến độ đúng cam kết là một trong những tiêu chí quan trọng khi phát triển dự án, song song cùng việc đảm bảo chất lượng thi công.

Ngoài các tháp đang xây dựng, 4 tháp căn hộ mặt tiền dự án cũng đã bắt đầu tập kết vật liệu, chuẩn bị cho giai đoạn thi công và kế hoạch ra mắt trong quý I năm nay. Theo đó, dự án không chỉ tập trung vào các hạng mục hiện hữu mà còn hướng đến tính liên tục của toàn bộ tổng thể khu đô thị.

Các công nhân, kỹ sư tham gia dự án.

Ngoài tiến độ xây dựng, La Pura còn hưởng lợi từ hạ tầng đang được triển khai tại khu vực. Dự án có 300 m mặt tiền quốc lộ 13, tuyến đường huyết mạch nối Đông Bắc về trung tâm TP HCM. Đoạn đường trước dự án hiện trong giai đoạn mở rộng lên 8 làn xe, đồng thời tuyến từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình dự kiến khởi công trong năm nay.

Theo quy hoạch, khi toàn tuyến quốc lộ 13 hoàn thành mở rộng vào năm 2028, thời gian kết nối từ khu vực này về ngã tư Hàng Xanh còn 15 phút và về sân bay Tân Sơn Nhất còn khoảng 30 phút.

Mặt tiền dự án.

Ngoài ra, quy hoạch phân khu mới cũng xác định vị trí ga C9 của tuyến Metro số 2 (Thủ Dầu Một - TP HCM) nằm trước dự án, tạo thêm yếu tố kết nối bằng giao thông công cộng trong dài hạn. Tuyến Metro này chạy dọc quốc lộ 13, đáp ứng năng lực chuyên chở từ 30.000 - 40.000 người mỗi giờ.

Theo Phát Đạt, La Pura đang sở hữu lợi thế vị trí tương tự một dự án tại phường An Khánh, mặt tiền Xa Lộ Hà Nội, có trạm Metro Bến Thành - Suối Tiên ở phía trước. Sau khi Metro Bến Thành - Suối Tiên đi vào vận hành, sau một năm, giá trị bất động sản dọc tuyến tăng trung bình 1,5 - 2,5 lần, riêng các dự án theo mô hình all-in-one, có trạm Metro trước nhà tăng 3 - 4 lần so với thời điểm mở bán.

Tuyến quốc lộ 13 đoạn qua dự án đang được mở rộng lên 8 làn xe.

Điểm cộng của La Pura còn đến từ hạ tầng vùng với việc thông xe kỹ thuật vành đai 3 hôm 19/12/2025. Tuyến đường này được xem là một trong những hạ tầng giao thông trọng điểm của khu vực Đông Bắc TP HCM. Dự kiến, vành đai 3 sẽ được đưa vào khai thác sử dụng từ 19/1.

Theo các chuyên gia, tiến độ xây dựng được duy trì ổn định trong bối cảnh hạ tầng khu vực tăng tốc là yếu tố góp phần tạo sức hút cho La Pura. Trước đó, dự án này ghi nhận 95% giỏ hàng phân khu Zenia và 92% giỏ hàng phân khu Risa tìm được chủ nhân.

Phát Đạt cũng đang có kế hoạch ra mắt toà tháp mới với các tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng, nội khu cao cấp, định danh "Branded Residences" (bất động sản hàng hiệu) cùng mức giá cạnh tranh.

