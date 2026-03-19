Dự án kết nối làng nghề truyền thống tại Aeon Mall Long Biên

Tổ hợp "Trăm nghề trăm nghệ" tái hiện không gian văn hóa lâu đời, kết nối làng nghề truyền thống với không gian bán lẻ hiện đại, diễn ra đến hết 19/4.

Theo ban tổ chức, tổ hợp là dự án văn hóa mang đến cho khách tham quan cơ hội tìm hiểu sâu về các giá trị thủ công của dân tộc. Thiết kế không gian lấy cảm hứng từ hình tượng "tổ kén", ẩn dụ về sự nuôi dưỡng và khởi sinh các giá trị di sản.

Không gian tổ hợp "Trăm nghề trăm nghệ" nhìn từ bên ngoài. Ảnh: Aeon Mall Long Biên

Tổ hợp được đặt ngoài trời, đối diện sảnh Mái Vòm, sử dụng mô hình "kén trong kén" để phân vùng chức năng. Kén trung tâm là không gian trưng bày chủ đạo, tái hiện tinh hoa của 5 làng nghề tiêu biểu gồm gốm, lụa, mây tre đan, nón lá và giấy dó. Khách tham quan có thể tìm hiểu lịch sử và quy trình chế tác của các nghệ nhân Thăng Long - Hà Nội. Hệ thống kén vệ tinh là nơi diễn ra các hoạt động tương tác trực tiếp, giúp điều tiết lưu lượng khách và đảm bảo không gian trải nghiệm thông thoáng ngay cả trong giờ cao điểm.

Để tối ưu trải nghiệm cho nhiều khách hàng, Aeon Mall Long Biên phân lớp các hoạt động workshop theo thời gian cụ thể trong tuần. Thứ 2-5 tập trung các bộ môn có tính linh hoạt cao như nặn tò he, làm chuồn chuồn tre, trang trí nón lá, in tranh Đông Hồ hoặc xâu vòng gỗ. Thứ 6-chủ nhật gồm các workshop chuyên sâu như thực hành vuốt gốm trên bàn xoay, làm móc khóa nón lá mini, tô màu tranh giấy dó hay sáng tạo nghệ thuật thếp lá kim loại (foil art).

Các khu vực chụp ảnh check-in, trưng bày sản phẩm được ưu tiên sử dụng sản phẩm mây, tre, nứa, góp phần lan tỏa các giá trị truyền thống. Ảnh: Aeon Mall Long Biên

Đại diện ban tổ chức cho biết việc đa dạng hóa các hoạt động theo ngày giúp duy trì sự mới mẻ cho tổ hợp, đồng thời khuyến khích khách hàng kéo dài thời gian dừng chân, trực tiếp chạm vào các giá trị di sản thay vì chỉ quan sát thụ động. Bên cạnh các hoạt động văn hóa, sự kiện còn thiết lập hệ sinh thái thương mại hỗ trợ làng nghề thông qua hội chợ làng nghề từ nay đến hết 19/4. Hội chợ nằm tại hành lang cạnh điểm đón xe buýt, cung cấp các sản phẩm thủ công đặc trưng như gốm sứ tinh xảo, lụa truyền thống, mây tre đan...

"Dự án lần này thể hiện cách tiếp cận mới trong việc bảo tồn di sản kết hợp quảng bá sản phẩm truyền thống. Trung tâm thương mại đóng vai trò cầu nối giúp lan tỏa các giá trị truyền thống đến cộng đồng trong nhịp sống đương đại", đại diện ban tổ chức nói thêm.

Đan Minh