Dự án Iris Residence được quản lý theo tiêu chuẩn Nhật

Chủ đầu tư Iris Residence đã lựa chọn Anabuki Nhật Bản là đối tác vận hành, với mong muốn mang đến một cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại.

Iris Land cho biết đã lựa chọn Anabuki Nhật Bản là đơn vị quản lý vận hành với mong muốn mang đến cho cư dân một sự an tâm tuyệt đối khi lựa chọn Iris Residence làm chốn an cư. Với bề dày nhiều năm là đối tác của các chủ đầu tư và khách hàng lớn tại Nhật Bản, Anabuki hiện là đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý chuyên nghiệp theo chuẩn phong cách Nhật Bản uy tín tại Việt Nam.

Phối cảnh khu dân cư của dự án.

Theo ông Trần Cửu Long - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Iris Land, Anabuki là đơn vị quản lý và vận hành hàng đầu Nhật Bản với phương châm "quản lý vì hạnh phúc". Đơn vị này không chỉ nổi bật với việc quản lý chặt chẽ, mà còn ứng dụng công nghệ hiện đại trong dịch vụ khách hàng.

"Chúng tôi tin rằng với hơn 55 năm phục vụ cộng đồng và kinh nghiệm quản lý vận hành nhiều dự án tiêu biểu như: Khu đô thị Waterpoint, Taka Garden tại Long An; New City Q2, An Gia Skyline Q7 tại TP.HCM; Barya City Vũng Tàu,... Anabuki sẽ thực hiện tốt vai trò đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp cho dự án", ông Long nói.

Iris Residence tọa lạc trên Quốc lộ 50, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, cách trung tâm TP HCM khoảng 20km. Dự án được thiết kế thành khu nhà ở khép kín, với quy mô 3,8ha. Iris Residence được chủ đầu tư là Iris Land chú trọng đầu tư nhiều tiện ích như: Clubhouse bao gồm hồ bơi, minimart, gym & yoga, nhà hàng & cafe, công viên đa chủ đề, khu BBQ, trường mầm non...với mong muốn kiến tạo khu dân cư kiểu mẫu.

Đại diện Iris Land chia sẻ, với định hướng xây dựng một khu dân cư kiểu mẫu tại Cần Giuộc với cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại, Iris Residence hướng đến nhóm khách hàng là tầng lớp chuyên gia trong khu công nghiệp, quản lý cấp cao, chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương. Mặt khác, Iris Residence cũng chú trọng nhóm khách hàng đang sinh sống và làm việc tại TP HCM đang mong ước có một môi trường sống gần gũi thiên nhiên, rời xa khói bụi nơi thành phố đông dân nhất cả nước.

Phối cảnh góc cảnh quan.

Với những nỗ lực này, đại diện Anabuki Nhật Bản đánh giá cao đội ngũ phát triển dự án Iris Residence. Theo Anabuki, trước khi đến với thị trường Việt Nam, Anabuki Nhật Bản đã nghiên cứu kỹ lưỡng về thị trường, đối tác, tâm huyết của chủ đầu tư tại một dự án rồi quyết định hợp tác. Chỉ những công ty Việt Nam có tên tuổi, được đánh giá cao về năng lực, kinh nghiệm, vốn, khả năng quản lý mới được đối tác Nhật này chọn lựa.

Trong đó, chủ đầu tư Iris Land là đơn vị đầy tâm huyết với định hướng kiến tạo tổ ấm, môi trường sống không đơn thuần là bê tông cốt thép mà mang tính nhân văn, giá trị tinh thần cao đẹp cho cộng đồng. Việc đồng hành cùng Iris Land trong dự án "đầu tay" Iris Residence hứa hẹn sẽ là bước tiến đầy triển vọng, đem đến không gian sống chuẩn mực xứng tầm vị thế cho cư dân.

(Nguồn: Công ty cổ phần Iris Land)