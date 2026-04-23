Dự án của Vingroup tại đảo Vũ Yên được huy động 36.000 tỷ đồng

Sở Xây dựng TP Hải Phòng vừa duyệt dự án nhà chung cư hỗn hợp của Vingroup tại đảo Vũ Yên đủ điều kiện huy động vốn.

Theo thông báo của Sở Xây dựng, Tập đoàn Vingroup được huy động 36.000 tỷ đồng thông qua góp vốn, hợp tác đầu tư, kinh doanh, liên doanh, liên kết của các cá nhân, tổ chức.

Chủ đầu tư không được huy động vốn khác để ưu tiên đăng ký, đặt cọc, hưởng quyền mua nhà ở hoặc để phân chia quyền sử dụng đất trong dự án cho bên góp vốn.

Dự án nhà ở thương mại tại đảo Vũ Yên có diện tích 47,2 ha được TP Hải Phòng giao đất cho tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hôm 9/4. Trước đó, Vingroup đã chi hơn 4.800 tỷ đồng để đấu giá quyền sử dụng khu đất này.

Dự án gồm 26 khối chung cư hỗn hợp cao 30 tầng và 6 tòa 8 tầng. Khi hoàn thành giai đoạn 2028-2032, thị trường bất động sản Hải Phòng sẽ có thêm 15.000 căn hộ, đáp ứng nhu cầu ở và đầu tư của người dân thành phố, các địa phương lân cận.

Phối cảnh dự án chung cư hỗn hợp cao 8-30 tầng tại đảo Vũ Yên, Hải Phòng. Ảnh: Vingroup

Tại đảo Vũ Yên, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã triển khai dự án Vinhomes Royal Island trên diện tích 877 ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 44.000 tỷ đồng. Khu vực này còn được gọi là "đảo tỷ phú" ở thành phố Cảng.

Dự án gồm 11 phân khu với các loại hình nhà ở như biệt thự, liền kề, shophouse bao quanh sân golf. Một số tiện ích nổi bật gồm khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, công viên, trường đua ngựa... Đến nay, phần lớn hạng mục tại dự án đều đã được đưa vào vận hành, bàn giao cho nhà đầu tư.

Bên cạnh dự án trên, Vingroup cùng các công ty thành viên còn đầu tư nhiều dự án quy mô lớn tại Hải Phòng như khu đô thị Imperia, Marina, nhà máy ôtô VinFast.

Ngọc Diễm