Dự án an cư tốt nhưng chưa có sổ

TP HCMNew City Thủ Thiêm có vị trí đẹp ở mặt đường Mai Chí Thọ, nhiều tiện ích nội khu nhưng đến nay chưa ra sổ.

Sau nhiều năm làm việc tại Sài Gòn, tôi quyết định chuyển lên căn hộ và New City Thủ Thiêm là lựa chọn đầu tiên. Dự án có vị trí kế cận với khu đô thị Thủ Thiêm nên sau này sẽ được hưởng các tiện ích tại đây, sát đó là trục Mai Chí Thọ thuận tiện di chuyển vào trung tâm. Từ dự án vào trung tâm quận 1 đi một đường thẳng dễ dàng nhưng nếu từ quận 1 về sẽ phải chạy qua cầu, đến đoạn vào Đảo Kim Cương mới có thể quay đầu được nên khá bất tiện.

New City là dự án đầu tay của chủ đầu tư Thuận Việt, tiền thân là một công ty xây dựng nên chất lượng xây dựng tôi đánh giá rất tốt, thiết kế, màu sơn đẹp và sang trọng, tách biệt hẳn với khu tái định cư phía sau. Hiện tại mới có dự án New City và Đức Khải kế bên là có cư dân. Dù nằm trong tổng thể khu tái định cư Thủ Thiêm nhưng rất buồn và vắng, chỉ nội khu dự án mới tấp nập.

Tiện ích ngoại khu quanh dự án không có gì nhiều. Gần đây cư dân có thêm lựa chọn là Emart Sala vừa khai trương, còn trước đó tôi muốn đi chợ phải chạy ra Mega Market hay Estella Place. Đường Lương Định Của đoạn đó hơi nhỏ còn đường Nguyễn Hoàng lắm ổ gà, nhiều bụi nên di chuyển cũng mệt. Chưa kể vào buổi tối, đường đi vào New City từ Lương Định Của khá sợ vì vắng, đèn đường tối.

Bù lại tiện ích nội khu dự án khá đa dạng. Có hai đến ba công viên lớn nằm giữa tòa tái định cư và New City nên cư dân cũng có không gian tập thể dục, dạo bộ, vui chơi, ngắm cảnh. Tòa Bali có một chuỗi hàng quán như Highland, Tobby Coffee, The Coffee House, trà sữa The Alley, các quán nướng BBQ Hàn Quốc... Thiết kế các căn shophouse khá hợp lý nên có tầm nhìn đẹp, thích hợp để ngồi thư giãn. Tôi hay ngồi ở Tobby hướng ra hồ bơi và nội khu để tận hưởng không gian thoáng đãng.

Khu vực nội khu dự án tôi thấy khá thoáng và đẹp.

Dự án có 4 block căn hộ, tòa Babylon xây đầu tiên, tiếp đến là Bali, Hawaii, cuối cùng là Venice. Trong đó tôi đánh giá tòa Babylon có lợi thế hơn hẳn vì vị trí lùi sâu vào trong nên ít bụi và tiếng ồn hơn so với tòa Bali nằm bên ngoài, gần mặt tiền Mai Chí Thọ. Tòa Babylon còn có cửa hàng tiện lợi Ministop ngay dưới đế shophouse nên cư dân thuận tiện xuống mua sắm hơn. Còn tòa Venice dù vị trí giống Babylon nhưng vì xây sau nên tiện ích không nhiều. Cư dân muốn mua gì đều phải đi qua hai tòa Babylon và Bali.

Dự án có hai hồ bơi, một hồ dưới đất tầm nhìn đẹp, ở giữa Bali và Hawaii, một hồ bơi tầng hai ở tòa Babylon. Kế bên là khuôn viên công viên nội khu lớn cho trẻ em vui chơi và trường mầm non. Phòng gym lại là một điềm trừ vì một đơn vị khác vào thầu, cư dân muốn tập phải mua gói chứ không miễn phí như các dự án căn hộ cao cấp khác.

Đặc biệt, cư dân ở New City nếu chăm đi dạo quanh nhà thì có thể gặp Binz, Touliver, Rhymastic hay Soobin bởi trụ sở của nhóm Space Speaker nằm ở tòa nhà Hawaii, mặt đường Mai Chí Thọ.

Tôi thường dành thời gian đi dạo ở đường nội khu dự án.

Căn hộ tôi thuê có diện tích 61 m2, hai phòng ngủ. Tuy nhiên, thiết kế phần bếp cảm giác hơi tù khi bếp nằm ở trước mặt phòng ngủ nhỏ, mở cửa ra là thấp bếp. Căn hộ cũng không có logia mà phải phơi đồ ngoài ban công - khu vực tôi cảm nhận hơi bé vì dài 1,2 m, chiều ngang khoảng 1,5 m. Bù lại ban công thiết kế bằng kính nên có tầm nhìn ngoại khu về quận 1, Đảo Kim Cương hay nội khu đều đẹp.

Khu vực sảnh lounge đẹp, thiết kế nhỏ gọn, có sofa cho cư dân ngồi đợi và khu lễ tân. Hai hầm gửi xe cũng rộng, thêm không gian xung quanh thoáng nên để ôtô bên ngoài cũng tiện. Phí quản lý lại khá cao, 18.000 đồng một m2 chưa bao gồm VAT. Tổng hai phòng ngủ là tầm 1,1 triệu, phí gửi xe máy 130.000 đồng một tháng, còn ôtô là 1,3 triệu một tháng.

Một điểm trừ là chỉ cần quẹt thẻ vào phòng thang máy thì bạn đi lên tầng mấy cũng được, không như những dự án khác, chỉ tầng nào chỉ được lên tầng đó. Ví dụ người ngoài đợi cư dân mở cửa thang máy rồi đi vào chung, họ có thể tùy thích lên tầng nào cũng được. Nếu xảy ra trường hợp xấu như mất cắp thì khó tìm kiếm hay truy vết.

Hiện tại chủ đầu tư vẫn chưa ra sổ vì pháp lý dự án còn liên quan đến việc chuyển đổi từ căn hộ tái định cư sang thương mại. Nếu ra được sổ, tôi dự đoán giá sẽ tăng mạnh vì với vị trí này, giá hiện nay khoảng 60-70 triệu đồng một m2 còn khá mềm.

Dương Hoàng Khang

Tòa Babylon - New City Thủ Thiêm