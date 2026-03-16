Drone cáp quang quần thảo trên căn cứ chủ chốt của Mỹ ở Iraq

Nhóm vũ trang Kataib Hezbollah công bố video drone FPV hoạt động trên khu vực được cho là căn cứ Victory ở thủ đô Baghdad của Iraq.

Trong video công bố hôm 15/3, thiết bị bay góc nhìn thứ nhất (drone FPV) của nhóm vũ trang Kataib Hezbollah quần thảo nhiều vòng, dường như để tìm kiếm mục tiêu, trên khu vực được cho là Tổ hợp Căn cứ Victory ở sân bay quốc tế Baghdad của Iraq. Không có dấu hiệu nào cho thấy nỗ lực bắn hạ thiết bị, cũng không có binh sĩ hay nhân viên dân sự nào xuất hiện trong hình.

Drone FPV sau đó lao vào một nhà chứa kiên cố bằng bê tông, khiến tín hiệu bị cắt.

Giới chức Mỹ và Iraq chưa bình luận về video.

Khoảnh khắc drone tự sát 'tập kích căn cứ Mỹ ở Iraq' Drone FPV tập kích tòa nhà bên trong Tổ hợp Căn cứ Victory (VBC) trong video công bố hôm 14/3. Video: Al Jazeera

Tổ hợp Căn cứ Victory gồm nhiều cơ sở quân sự được Washington bố trí quanh sân bay quốc tế Baghdad, trong đó trung tâm là căn cứ Victory, nơi đặt tổng hành dinh của lực lượng Mỹ đồn trú tại Iraq.

OSINTtechnical, tài khoản chuyên thu thập thông tin nguồn mở với 1,4 triệu người theo dõi trên mạng xã hội X, nhận định đây là lần đầu một nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn tiến hành cuộc tập kích bằng drone FPV tại Iraq. Hình ảnh rõ nét, không bị gián đoạn trong quá trình bay cũng cho thấy drone FPV được kết nối với người điều khiển bằng cáp quang.

Drone FPV là một trong những vũ khí chủ đạo tại chiến trường Ukraine, do dễ sản xuất và có giá thành chỉ khoảng vài trăm USD mỗi chiếc, rẻ hơn rất nhiều so với các loại vũ khí dẫn đường truyền thống. Người vận hành điều khiển chúng thông qua thiết bị thực tế ảo đeo trên đầu, giúp họ quan sát như phi công ngồi trong buồng lái máy bay.

Các đòn tập kích bằng drone FPV có thể khiến bộ binh bị thương hoặc thiệt mạng, thậm chí phá hủy hoàn toàn những khí tài hạng nặng như xe tăng, thiết giáp nếu đánh trúng vị trí hiểm yếu.

Khói bốc lên bên trong đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, Iraq ngày 14/3. Ảnh: AFP

Kataib Hezbollah là thành viên của Liên minh Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq, tổ chức dân quân có quan hệ thân thiết với Iran và từng nhận trách nhiệm thực hiện nhiều cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ Mỹ kể từ khi chiến sự bùng phát ở Trung Đông.

Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad hôm 14/3 kêu gọi công dân nước này rời khỏi Iraq ngay lập tức, viện dẫn "mối đe dọa nghiêm trọng" từ những nhóm dân quân thân Iran. Tòa nhà đại sứ quán Mỹ trước đó hứng đòn tấn công từ drone, khiến radar chống UAV Giraffe 1X bị phá hủy hoàn toàn.

Trung Đông chìm trong chiến sự kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran vào ngày 28/2. Iran sau đó trả đũa bằng cách phóng tên lửa, UAV vào lãnh thổ Israel, căn cứ của Mỹ ở Trung Đông và hạ tầng năng lượng trọng yếu tại nhiều nước Vùng Vịnh.

Phạm Giang (Theo Times Now, Al Jazeera, AP)