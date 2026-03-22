Dreame X60 Ultra – rẻ hơn bản tiền nhiệm 10 triệu đồng

Dreame X60 Ultra là bản nâng cấp của X50 Ultra ra mắt từ năm 2024. Sản phẩm có giá công bố 30 triệu, trong khi X50 Ultra từng được bán với giá 40 triệu đồng. Đây là một trong những mẫu robot hút bụi lau nhà cao cấp nhất năm 2026, nằm cùng phân khúc với Roborock Saros 20 Sonic hay dòng Deebot X11 của Ecovacs.
X60 Ultra có hai màu đen và trắng. Phần trạm sạc chuyển qua thiết kế vuông vắn giống Aqua 10 Pro Track, điểm khác biệt là hoa văn dạng vân xước hiện đại thay vì vân đá. Tuy nhiên, trạm sạc không có đường cấp và thoát nước riêng do Dreame chỉ trang bị công nghệ này cho trạm sạc của mẫu X60 Max cao cấp hơn.
Hai hộp đựng nước sạch và bẩn bố trí trên đỉnh máy với nắp đậy. Phía dưới có túi đựng rác dung tích 3,2 lít cho thời gian sử dụng có thể đến 75 ngày, không cần đổ rác mỗi ngày, bên cạnh là hộp chứa dung dịch lau nhà.
Thiết bị nằm trong phân khúc cao cấp nên hỗ trợ tự động giặt nước nóng và sấy giẻ bằng khí nóng sau khi giặt, giúp ngăn mùi hôi, ẩm mốc. Trong đó, nhiệt độ nước giặt giẻ lên đến 100 độ C, giúp loại bỏ chất bẩn như dầu mỡ và vi khuẩn. Ngoài ra, phần đế tích hợp đèn UV khử khuẩn cho giẻ lau. Khay giặt Ace Clean mới với thiết kế phẳng giúp giảm tích tụ cặn bẩn sau mỗi lần giặt, nhờ đó người dùng ít phải vệ sinh bộ phận này.
X60 Ultra trang bị cụm cảm biến Lidar thụt thò giống X50 Ultra và Aqua 10 Pro Track cùng các cảm biến và camera AI, nhưng độ dày được giảm xuống còn 7,95 cm so với mức 8,95 của thế hệ trước. Chiều cao của khe hở thiết bị có thể chui vào là 8,1 cm, đủ để dọn dẹp dưới gầm hầu hết vật dụng nội thất trong nhà. Hệ thống camera AI kép có thể nhận diện hơn 300 vật thể khác nhau, trong đó có các vật thể nhỏ chỉ một cm - mức cao nhất trên robot hút bụi hiện nay. Dreame tích hợp thêm một đèn LED xanh dương chiếu xuống mặt sàn hỗ trợ nhận diện vết bẩn hay vật thể tốt hơn.
Tính năng nâng gầm ProLeap trên X60 Ultra được nâng cấp, với khả năng vượt bậc kép 8,8 cm. Để tăng khả năng vượt vật cản, ngoài hệ thống ProLeap mới, Dreame cũng đưa bánh xe điều hướng ra phía sau robot, nhờ đó tăng khoảng sáng của gầm khi nâng. Khi gặp vật cản, robot sử dụng cảm biến để nhận biết chiều cao, đo khoảng cách và lựa chọn cách vượt tốt nhất. Hiện Dreame và Roborock là hai nhà sản xuất robot hút bụi lau nhà có khả năng vượt rào tốt nhất.
X60 Ultra cũng hỗ trợ mở rộng phần giẻ lau bên phải và chổi quét ở phía trên để tiếp cận vị trí như cạnh tủ, chân bàn, góc nhà... Dreame bố trí cả chổi quét và giẻ lau mở rộng cùng một bên giúp làm sạch góc cạnh tốt hơn. Giẻ xoay của máy có tốc độ 230 vòng/phút và khả năng nghiêng tạo lực ép 15N. Kết hợp cùng khả năng gia nhiệt của giẻ lau giúp tăng nhiệt dộ giẻ lau lên 40 độ C, X60 Ultra có thể xử lý nhiều vết bẩn.
Nhược điểm là sản phẩm không có hệ thống tuần hoàn nước sạch và bẩn liên tục như trên giẻ lau dạng con lăn của dòng Aqua 10 Pro Track, nên mất nhiều thời gian hơn cho việc quay trở lại trạm sạc để giặt giẻ.
Sản phẩm vẫn trang bị chổi kép đặt song song. Hệ thống chổi kết hợp giữa chổi cao su và chổi lông với khả năng xoay ngược chiều giúp gom tóc, bụi và các hạt lớn trong một lần quét và không bị rối tóc. Người dùng cũng có thể mua thêm phụ kiện chổi cắt Tricut, có thêm các lưỡi dao nhỏ để cắt tóc hay lông thú cưng dài. Lực hút của máy tăng lên 36.000 Pa cao nhất hiện nay, tương đương Saros 20 Sonic của Roborock. Lực hút này sẽ giúp dọn dẹp thảm lông dày tốt hơn, đồng thời có thể hút các vật thể lớn như ốc vít.
Người dùng có thể điều khiển Dreame X60 Ultra qua ứng dụng Dreame Home hỗ trợ tiếng Việt, cũng như ra lệnh giọng nói bắt đầu bằng "Ok, Dreame", hoặc sử dụng trợ lý ảo Alexa, Siri và Google Home. Sản phẩm cho phép tùy chỉnh nhiều tính năng như vẽ bản đồ 3D, chia phóng thông minh, tùy chỉnh lực hút, chế độ lau, hút bụi, né vật cản cũng như đặt lịch trình và theo dõi nhà, tương tác với thú cưng qua hệ thống camera tích hợp.
