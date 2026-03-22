Dreame X60 Ultra – rẻ hơn bản tiền nhiệm 10 triệu đồng

Dreame X60 Ultra là bản nâng cấp của X50 Ultra ra mắt từ năm 2024. Sản phẩm có giá công bố 30 triệu, trong khi X50 Ultra từng được bán với giá 40 triệu đồng. Đây là một trong những mẫu robot hút bụi lau nhà cao cấp nhất năm 2026, nằm cùng phân khúc với Roborock Saros 20 Sonic hay dòng Deebot X11 của Ecovacs.

X60 Ultra có hai màu đen và trắng. Phần trạm sạc chuyển qua thiết kế vuông vắn giống Aqua 10 Pro Track, điểm khác biệt là hoa văn dạng vân xước hiện đại thay vì vân đá. Tuy nhiên, trạm sạc không có đường cấp và thoát nước riêng do Dreame chỉ trang bị công nghệ này cho trạm sạc của mẫu X60 Max cao cấp hơn.