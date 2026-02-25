Dragon Capital gom cổ phiếu PNJ trước ngày vía Thần Tài

Nhóm Dragon Capital mua thêm 522.000 cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu tại PNJ lên trên 5%, trở thành cổ đông lớn trước mùa bán hàng vía Thần Tài.

Nhóm quỹ liên quan đến Dragon Capital vừa công bố đã mua 522.000 cổ phiếu PNJ của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của nhóm này nâng từ hơn 4,9% lên gần 5,06% và trở thành cổ đông lớn.

Ngày thực hiện giao dịch là 10/2. Nếu tính theo thị giá đóng cửa phiên này, nhóm Dragon Capital tốn gần 59 tỷ đồng. Họ đang nắm hơn 17,25 triệu cổ phiếu PNJ.

Động thái của Dragon Capital diễn ra trước thềm nhà vàng này bước vào mùa bán hàng cao điểm - vía Thần Tài. Năm nay, ngoài các sản phẩm truyền thống, PNJ tung thêm nhiều đồng vàng và thanh vàng khắc hình các nhân vật hoạt hình nổi tiếng với trọng lượng nhẹ chỉ từ 1 phân, đánh vào nhu cầu sưu tầm và tích trữ "nhẹ túi" của người tiêu dùng.

Khách đang đeo thử trang sức vàng tại cửa hàng PNJ Hai Bà Trưng, TP HCM, ngày mùng 9 Tết 2026. Ảnh: PNJ

Sau giao dịch của nhóm Dragon Capital, giá cổ phiếu PNJ ghi nhận chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp, tổng cộng tích lũy gần 7%. Trước đó hồi cuối tháng 1, cổ phiếu này có nhiều phiên biến động mạnh trên 4%. Phiên giao dịch 29/1, PNJ đóng cửa với mức tăng gần hết biên độ lên 126.500 đồng, mức cao kỷ lục.

Xu hướng đi lên của cổ phiếu PNJ trùng giai đoạn hưng phấn nhất trong lịch sử thị trường kim loại quý. Song song đó, doanh nghiệp cũng báo lãi kỷ lục 2.829 tỷ đồng trong năm trước, cao hơn năm 2024 khoảng 34%.

Trong báo cáo gần đây của các công ty chứng khoán, nhiều nhóm phân tích đánh giá cao chính sách thu mua vàng mới dựa theo giá thị trường thay vì dựa theo giá bán gốc trên hóa đơn của PNJ. Theo chính sách này, PNJ không chỉ mua lại trang sức do họ sản xuất mà còn thu mua trang sức của các doanh nghiệp sản xuất khác.

SSI Research cho rằng điều này có thể giúp gia tăng nguồn cung vàng và hỗ trợ gia tăng thị phần trong dài hạn. Ngoài ra, PNJ đã tăng tần suất điều chỉnh giá bán nhằm phản ánh sát hơn biến động thị trường, góp phần cải thiện biên lợi nhuận.

Mặc dù giá vàng tăng có thể tiếp tục ảnh hưởng kém tích cực đến nhu cầu trang sức, nhóm phân tích này cho rằng PNJ vẫn có thể gia tăng thị phần nếu đảm bảo được nguồn cung đầu vào đủ lớn và ổn định. Trong trường hợp thị trường thiếu hụt vàng miếng, người tiêu dùng có thể chuyển hướng sang mua vàng trang sức, nhờ chính sách thu mua mới của PNJ.

Ngoài ra, với vị thế là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường trang sức và có vốn điều lệ lớn nhất trong ngành, SSI Research cho rằng PNJ có vị thế thuận lợi để được phân bổ hạn ngạch nhập vàng cao hơn so với các công ty khác, qua đó hỗ trợ gia tăng thị phần. Họ và các doanh nghiệp cùng ngành đang trong quá trình xin cấp phép sản xuất vàng miếng theo quy định mới. Sau khi được cấp phép, các doanh nghiệp dự kiến tiếp tục xin hạn ngạch nhập khẩu. Nếu kết quả thuận lợi, SSI Research cho rằng PNJ sẽ có khả năng tận dụng tốt khung pháp lý mới, tạo nền tảng gia tăng thị phần và hỗ trợ tăng trưởng doanh số bán lẻ trong năm 2026.

Nói thêm về Nghị định 232, nhóm phân tích VNDirect còn chỉ ra việc nghị định này cho phép một số ngân hàng thương mại đạt điều kiện sản xuất vàng miếng, trong đó một số nhà băng cho biết có kế hoạch thuê ngoài gia công.

Theo VNDirect, với vị thế là đơn vị chế tác vàng lớn và có năng lực cao nhất cả nước, PNJ có lợi thế để nhận được các hợp đồng này, qua đó hỗ trợ tăng trưởng mảng bán buôn (B2B). Bên cạnh đó, việc thuế xuất khẩu trang sức giảm từ 1% xuống 0% có thể thúc đẩy lợi nhuận xuất khẩu từ mức nền thấp (hiện chiếm khoảng 1% tổng doanh thu) và dự kiến tăng lên từ năm 2026.

Tất Đạt