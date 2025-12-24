Dongfeng khoe loạt xe điện hóa ở Vietnam Mobility Show 2025

Hãng xe Trung Quốc trưng bày 3 xe và lái thử 4 xe tại triển lãm ôtô, xe máy lớn nhất trong năm.

Dongfeng là thương hiệu mới gia nhập thị trường Việt Nam vào quý cuối 2024. Hãng xe Trung Quốc tham gia Triển lãm Phương tiện Di chuyển Việt Nam 2025 (Vietnam Mobility Show - VnMS) như một màn giới thiệu mảng xe con đến người tiêu dùng. Trước đó, hãng có mặt ở thị trường Việt Nam nhiều năm qua nhưng chỉ ở mảng xe tải.

Ở VnMS 2025, Dongfeng mang đến 7 xe, trong đó trưng bày 3 xe và số còn lại dành cho lái thử đường trường. Hãng không tham gia lái thử sa hình.

Dongfeng Huge HEV trong hành trình Car Test của các giám khảo Car Awards, tháng 11/2025. Ảnh: Minh Quân

Xe trưng bày gồm Box EV (hatchback điện), Mage HEV (CUV cỡ C hybrid), Huge HEV (gầm cao cỡ D hybrid). Ở khu vực lái thử đường trường, khách đến tham quan có cơ hội trải nghiệm các mẫu Box, Mage và Huge. Ngoài ra, hãng cũng tổ chức tư vấn giới thiệu xe ở khu trưng bày và các hoạt động minigame cho khách tham quan.

Vietnam Mobility Show 2025 (VnMS) - Triển lãm ôtô, xe máy lớn nhất Việt Nam trong 2025 - do VnExpress tổ chức, vào cửa tự do, diễn ra trong ba ngày, 26-28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Sự kiện quy tụ nhiều thương hiệu ôtô, xe máy và phụ kiện, mang đến cơ hội xem và lái thử các mẫu xe mới nhất, từ xe điện hóa đến xe hiệu suất cao trên sa hình chuyên biệt trên khu vực ngoài trời với tổng diện tích khoảng 90.000 m2.

Bên cạnh những mẫu xe trưng bày và lái thử, khách tham quan có thể đến khu vực Car Care dành cho các chủ sở hữu quan tâm đến việc chăm sóc, bảo dưỡng xế yêu, hay Car Community là không gian dành cho hoạt động cộng đồng của các hãng xe. Cả gia đình còn có thể cùng nhau giải trí, xả stress cuối tuần với những hoạt động thể chất như giải chạy Carlympic với đường chạy 1,5 km xung quanh triển lãm, khu vực trò chơi và những góc ẩm thực hấp dẫn.

