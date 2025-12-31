Dòng xe ùn ứ cửa ngõ Hà Nội, TP HCM trước kỳ nghỉ lễ 4 ngày

Sau giờ làm việc ngày cuối năm 2025, hàng nghìn người dân đi xe máy tranh thủ về quê khiến tuyến đường Kinh Dương Vương hướng ra vòng xoay An Lạc, cửa ngõ về miền Tây, ùn tắc kéo dài.

Mật độ xe máy đông, cộng với lượng xe khách xuất phát từ bến xe miền Tây khiến tuyến đường chính nối vùng ven TP HCM về miền Tây đông nghịt. Các xe phải nhích từng chút để di chuyển. Tại vòng xoay An Lạc, nhiều chiến sĩ CSGT chia nhau đứng ở các ngã đường để điều tiết, hạn chế ách tắc. Ảnh: Đình Văn