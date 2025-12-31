Dòng xe ùn ứ cửa ngõ Hà Nội, TP HCM trước kỳ nghỉ lễ 4 ngày

TP Hà Nội chiều 31/12, buổi làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày các tuyến đường hướng ra ngoại thành Hà Nội ùn ứ kéo dài. Trên đường vành đai 3 dòng phương tiện nối đuôi di chuyển từ 16h. Ảnh: Phạm Chiểu.
Đường Trường Chinh ken đặc phương tiện phía dưới đường Vành đai 2, theo hướng Giải Phóng và cầu Vĩnh Tuy. Ảnh: Phạm Chiểu
Người dân đi bộ len lỏi di chuyển trong dòng phương tiện trước cửa bến xe Nước Ngầm. Ảnh: Phạm Chiểu
Đầu cao tốc Pháp Vân đoạn hướng vào nội đô cũng ùn ứ do đây là đoạn giao cắt ngã tư dưới chân cầu vượt, một chiều phương tiện xếp hàng dài hướng về cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Phạm Chiểu
Tại TP HCM, cửa ngõ phía đông, nút giao An Phú lưu lượng xe tăng cao từ khoảng 16h, tập trung chủ yếu trên đại lộ Mai Chí Thọ và đường Lương Định Của. Khu vực này vốn có mật độ phương tiện lớn do kết nối cao tốc Long Thành – Dầu Giây và tuyến vào cảng Cát Lái, nay thêm áp lực khi người dân bắt đầu rời thành phố đi nghỉ Tết. Ảnh: Gia Minh
Trên đại lộ Mai Chí Thọ, xe container, ôtô 4-7 chỗ nối đuôi nhau kéo dài gần một km, chậm chạp qua nút giao. Trong khi trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây, ôtô cũng phải xếp hàng dài chờ di chuyển. Ảnh: Gia Minh
Hàng nghìn phương tiện nhích từng chút ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất 15h chiều 31/12. Ảnh: Thanh Tùng
Nhóm phóng viên