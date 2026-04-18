Dòng vốn Agribank tập trung vào nông nghiệp và sản xuất kinh doanh

Agribank duy trì tỷ trọng lớn tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn, đồng thời mở rộng hỗ trợ doanh nghiệp, tín dụng xanh và chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng.

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam chuyển dịch theo hướng xanh, số và bền vững, hệ thống ngân hàng tiếp tục giữ vai trò kênh dẫn vốn chủ lực. Agribank là một trong những ngân hàng thương mại Nhà nước có quy mô tín dụng lớn, tập trung vào khu vực sản xuất, đặc biệt là nông nghiệp, nông thôn và doanh nghiệp.

Tín dụng cho nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn

Agribank được thành lập với định hướng phục vụ nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Sau gần bốn thập kỷ, ngân hàng duy trì dòng tín dụng ổn định, liên tục mở rộng và trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả.

Mạng lưới trải rộng toàn quốc, hiện diện đến vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, giúp Agribank đưa vốn đến các xã. Nhờ đó, người dân, đặc biệt ở khu vực khó khăn, tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn để phát triển sản xuất, cải thiện sinh kế và nâng cao thu nhập.

Nhân viên ngân hàng tư vấn cho khách đến giao dịch. Ảnh: Agribank

Đến cuối năm 2025, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 64% tổng dư nợ. Nguồn vốn này thúc đẩy hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, từ cây công nghiệp, cây ăn quả đến nuôi trồng thủy sản. Các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ cũng được nhân rộng.

Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, dòng vốn Agribank đồng hành cùng các mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Người dân tổ chức lại sản xuất theo chuỗi liên kết từ canh tác đến tiêu thụ, qua đó nâng cao giá trị hạt gạo và ổn định thu nhập.

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Không chỉ tập trung vào "tam nông", Agribank còn là đối tác tài chính của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Ngân hàng xây dựng chính sách tín dụng linh hoạt, phù hợp với từng ngành nghề và địa bàn, giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn kịp thời để mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ.

Ngoài cung ứng vốn, Agribank triển khai các giải pháp tài chính tổng thể như tư vấn phương án kinh doanh, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi suất và đơn giản hóa thủ tục vay. Cách làm này giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn trước mắt và nâng cao khả năng thích ứng lâu dài.

Tại nhiều địa phương, nguồn vốn Agribank góp phần hình thành các mô hình sản xuất - chế biến - tiêu thụ nông sản theo chuỗi. Nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã từ quy mô nhỏ đã từng bước nâng cao năng lực, xây dựng thương hiệu và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Định hướng dòng vốn xanh

Trước yêu cầu phát triển bền vững, Agribank chủ động hướng dòng vốn vào các lĩnh vực thân thiện môi trường. Ngân hàng triển khai nhiều chương trình tín dụng cho nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, dự án xanh và các ngành kinh tế trọng điểm.

Dư nợ tín dụng xanh đạt khoảng 28.000 tỷ đồng, tập trung vào nông nghiệp sạch, lâm nghiệp bền vững, năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn. Thông qua lãi suất ưu đãi và cơ chế linh hoạt, ngân hàng khuyến khích người dân và doanh nghiệp chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng xanh.

Ngân hàng cũng tổ chức dòng vốn theo chuỗi giá trị, tăng liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Cách tiếp cận này giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, kiểm soát rủi ro và cải thiện khả năng tiêu thụ sản phẩm.

Nâng cao hiệu quả nhờ công nghệ

Agribank xác định chuyển đổi số là động lực quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động. Ngân hàng đầu tư hạ tầng công nghệ, xây dựng hệ sinh thái số đồng bộ và phát triển mô hình lấy khách hàng làm trung tâm.

Hệ thống hiện quản lý dữ liệu hàng chục triệu khách hàng, cung cấp hàng trăm tiện ích từ thanh toán, chuyển tiền đến tiết kiệm và dịch vụ tài chính. Mỗi ngày, hệ thống xử lý khoảng 60 triệu giao dịch, phần lớn thực hiện trên nền tảng số.

Chuyển đổi số không chỉ cải thiện trải nghiệm khách hàng mà còn nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát rủi ro và phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn. Đồng thời, dịch vụ số giúp người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu tiếp cận tài chính nhanh hơn, chi phí thấp hơn.

Agribank xây dựng hệ sinh thái ngân hàng số đồng bộ, hướng tới mô hình ngân hàng hiện đại, lấy khách hàng làm trung tâm. Ảnh: Agribank

Song song hoạt động kinh doanh, Agribank duy trì các chương trình an sinh xã hội trên phạm vi cả nước. Ngân hàng tập trung hỗ trợ giáo dục, y tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và khắc phục hậu quả thiên tai.

Giai đoạn 2020-2025, tổng kinh phí dành cho an sinh xã hội đạt hơn 2.650 tỷ đồng. Riêng năm 2025, con số này gần 700 tỷ đồng, trong đó khoảng 100 tỷ đồng hỗ trợ người dân khắc phục thiên tai, bão lũ.

Trong giai đoạn phát triển mới, ngân hàng định hướng tiếp tục giữ vai trò ngân hàng thương mại Nhà nước trụ cột trong cung ứng vốn cho nền kinh tế. Nhà băng này sẽ tập trung dòng vốn vào khu vực sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng thực chất và ổn định kinh tế vĩ mô.

Bên cạnh thế mạnh "tam nông", Agribank mở rộng tín dụng sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghiệp chế biến, hạ tầng, năng lượng, kinh tế số và tín dụng xanh.

Anh Vũ